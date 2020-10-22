Литва: у черты бедности — 26,3% населения :: В мире :: Гродненская правда

8:17 22 Октября 2020



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Да, весь мир столкнулся с небывалым вызовом коронавируса.В ООН оценили последствия тотального карантина. Только во втором квартале этого года мировая торговля потеряла почти 19%. Исследователи говорят об «утраченном десятилетии» для глобальной экономики. И прогнозируют, что ситуация исправится только к 2030 году.



В таких непростых условиях для любого нормального правительства на первый план выходят национальные интересы. И что мы видим?

Литва вошла в число стран с самым высоким риском бедности в Евросоюзе

Согласно исследованию Eurostat, более 26% населения Литвы подверглись риску бедности или социальной изоляции. А пятая часть жителей Литвы — в группе риска бедности по доходам. Наша прибалтийская соседка регулярно фигурирует в списках антилидеров Европы по уровню жизни. Некоторые эксперты считают, что после распада Советского Союза и присоединения Литвы к ЕС страна стала европейской периферией, лишенной всякой самостоятельности. Кроме Литовской Республики, в список риска бедности вошли Италия, Латвия, Греция, Румыния и Болгария.

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