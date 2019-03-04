Литовский премьер предложил перевести БелАЭС на газ

Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис намерен предложить властям Белоруссии использовать инфраструктуру строящейся Белорусской АЭС (БелАЭС), включая сети и электрогенерирующее оборудование, для создания электростанции на газе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы литовского правительства, передает Sputnik.

«Мы бы предложили Белоруссии стратегическое решение о развитии независимой и диверсифицированной энергетической экономики. Мы также видим перспективы в области возобновляемой энергетики, которая не втягивает страну в проекты, которые длятся сто лет», — заявил литовский премьер.

По его мнению, у Белоруссии есть выбор: «развивать ли энергетическую политику, которая основана на односторонней зависимости от одной страны, или проводить стратегические изменения в энергетическом секторе». «В этом направлении движется Литва, которая может стать хорошим примером и полезным партнером для Белоруссии», — заключил глава литовского правительства.

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Как сообщало EADaily, ранее Саулюс Сквернялис заявил, что у него есть «план-хулиган», и что он готов предложить официальному Минску рациональное решение по поводу БелАЭС. При этом президент республики Даля Грибаускайте заявила, что Литве нужно продолжать добиваться закрытия БелАЭС, а разговоры о вероятном «прагматическом взгляде» на АЭС — это «попытка торговать безопасностью людей».

Напомним, Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области. Ввод первого из двух энергоблоков в энергосистему запланирован на 2019 год. Литовские власти постоянно утверждают, что БелАЭС представляет угрозу национальной безопасности. В этой связи на законодательном уровне уже принят закон, запрещающий экспорт электроэнергии из государств, где действуют «небезопасные» АЭС.





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