Лишние люди Украины

По информации Eurostat, в 2017 г. граждане Украины составили 21,1% общего числа получателей того или иного статуса в странах ЕС, позволяющего оставаться на срок более трёх месяцев. 88% из них приехали с целью заработка.

Большинство получили данный статус в Польше – единственной из 28 стран ЕС, максимально упростивших процесс трудоустройства для граждан Украины. В 2017 г. Польша выдала разрешения на пребывание 585 тыс. украинцев, восполнив ими демографическую яму, образовавшуюся на рынке труда в результате миграции молодых поляков в Западную Европу.

Жители Украины, кроме Польши, стали лидерами по количеству получателей разрешений на пребывание в Венгрии, Литве, Словакии, Чехии и Эстонии, и в тройке лидеров – в Болгарии, Дании, Латвии и Хорватии, сообщает «Немецкая волна».

Президент Украины Пётр Порошенко пытается истолковать эти цифры в свою пользу: мол, это позитивная тенденция, украинцы становятся частью европейского рынка труда, а соглашение об ассоциации с ЕС означает свободное движение капитала, товаров и рабочей силы.

В действительности это означает, что разрушенной евромайданом экономике Украины Европе больше просто нечего предложить, кроме «лишних людей». Украинская экономика – это экономика гастарбайтеров. Квоты на поставку продукции в ЕС Киев успевает исчерпать очень быстро. Например, годовая квота на поставку кукурузы (1 млн.125 тыс. т) и пшеницы (1 млн.035 тыс. т) была исчерпана за пять дней (!) ещё в январе 2018 г. Тогда же была исчерпана квота на поставку мёда, даже увеличенная в сравнении с 2017 г.

ЕС ведёт в отношении Украины хитрую политику: увеличивает квоты по малозначимым для украинской экономики товарным позициям (тот же мёд) и уменьшает квоты по важным товарам. Квота на пшеницу была уменьшена в 15 раз, потому что свою долю на рынке пшеницы хочет иметь также Польша. Польские СМИ неоднократно называли Украину конкурентом на рынке сельхозпродукции. Варшава пролоббировала интересы своих сельхозпроизводителей в Европе.

Стоит ли удивляться, что в 2018 г. с Украины выезжает на 10-15% больше её граждан, чем в прошлом году? С 2013 по 2016 гг. численность экономически активного населения Украины сократилась на 3 млн. человек – с 21 млн. до 18 млн., на 2 млн. уменьшилось количество штатных работников, а самозанятого населения на 2,5 млн. человек.

В абсолютных цифрах экономически активная часть граждан составляет менее 50% населения. На Украине самый высокий в Европе уровень текучести кадров (каждый пятый сотрудник увольняется в течение года) и один из самых высоких уровней миграции – до 5 млн. человек (по состоянию на 2018 г.).

В то же время в стране наблюдается кадровый голод, который руководитель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник охарактеризовал как угрожающий национальной безопасности Украины. Кто будет создавать отечественный ВВП, двигать вперёд науку, трудиться в сфере обслуживания, медицины и промышленности, наполнять пенсионный фонд?

Граждане получают образование за счёт бюджета государства Украина и ничего не дают взамен, предпочитая создавать ВВП чужих стран и наполнять чужой бюджет. «Безвиз», вначале казавшийся многим приятной сказкой, на деле оказался угрозой национальной безопасности!

По словам председателя правления РВС-банка Владислава Кравца, заробитчане формируют валютный баланс Украины, обеспечивая не менее $9 млрд. поступлений – больше, чем любой из европейских инвесторов, обещавших Киеву золотые горы после подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

По объёмам валютных переводов по официальным каналам лидирует страна-«агрессор» Россия (30%), намного опережая Польшу (5%) и Чехию (8%) – основных поставщиков валютных переводов для украинской экономики.

Однако вскоре ситуация в Польше для заробитчан может поменяться. По прогнозам Нацбанка Украины, в 2019 г. численность заробитчан с Украины в Польше может значительно уменьшиться в связи с ожидаемым замедлением роста польской экономики до 2,8% в среднесрочной перспективе. Уже сейчас количество запросов на разрешение на работу в Польше от украинцев снизилось на 23,5%, достигнув уровня первой половины 2016 г.

Аналитики РКО Bank Polski считают миграционный потенциал Украины исчерпанным. При катастрофически низком уровне рождаемости и высокой смертности Украина не сможет беспрерывно удерживать миграционные показатели на текущем высоком уровне. Польские работодатели уже ведут переговоры с Индией и Филиппинами о поставке рабочей силы из этих стран. Планируются переговоры с Бангладеш, Непалом и Вьетнамом. Неприхотливые азиаты на польском рынке труда будут для украинцев серьёзными конкурентами.

Украина загнала себя в ловушку: миграция за рубеж наполняет значительную часть государственного бюджета и одновременно способствует стопору украинской экономики, лишая её рабочих рук.

Если верить прогнозам РКО ВР, в 2019 г. миграция с Украины в Польшу пойдёт на спад. Денег от мигрантов в украинском бюджете станет меньше, а вернувшиеся на родину рабочие руки будет сложно трудоустроить при текущей экономической ситуации на Украине, когда не открываются новые производства и не строятся новые объекты.

Владимир Дружинин, «Одна Родина»

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