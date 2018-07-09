Лишенный гражданства Саакашвили двинул с семьей в США (ФОТО)

Лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили отправился с семьей в США на свадьбу своего старшего сына Эдуарда

Об этом он сообщил в Facebook, передает «ДС».

«Слетали на уик-энд за океан, на свадьбу моего сына Эдуарда в Филадельфию», — написал политик.

На торжестве присутствовали жена Саакашвили Сандра и ее отец, младший сын Николоз и мама политика.

Также лидер РНС рассказал, что его невестку зовут Адине. Она работает в неправительственной организации. Сын Эдуард занимается продюсированием радиопрограммы и сотрудничает с BBC и National Public Radio. Живут они в США.

Первоначально на странице Саакашвили было размещено семейное фото с подписью на русском языке, где говорились, куда и с кем улетел политик. Но позже пост скрыли, а вместо него появилась та же фотография, но уже с английским текстом.

«Наш сын Эдуард женился на возлюбленной из колледжа Адине из Чикаго. Эдуард является продюсером радиопрограмм для National Public Radio и BBC», — гласит дословный перевод.

Напомним, что на данный момент Саакашвили — лицо без гражданства. Украинского гражданства его лишили в июле 2017 года. Известно, что после депортации из Украины за процедурой реадмиссии, в феврале этого года он оформил в Нидерландах удостоверение личности, которое позволяет ему проживать и работать в Евросоюзе.

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