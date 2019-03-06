Лишь 11% москвичей используют наличные — Рамблер/новости

За одну покупку в Интернет-магазине москвичи тратят в среднем порядка 1600 рублей, жители Ростовской и Челябинской областей несколько скромнее — они отдают в среднем 944 рубля и 1074 рубля за один «поход» в онлайн-магазин соответственно. Как будет развиваться электронная коммерция, как россияне платят налоги, и кто любит «скидки» со штрафов ГИБДД — об этом и многом другом в эксклюзивном интервью News.ru рассказывает директор департамента коммерции «Яндекс. Денег» Оксана Коробкина.

— Как изменился портрет пользователя электронных средств платежа за последние несколько лет? Какие остаются стоп-факторы для россиян в отношении безналичных расчётов?

— Портрет пользователя, который предпочитает расчеты картой и онлайн-платежи наличным, например, за ЖКХ походам в кассу условного ЖЭКа за последние годы значительно изменился. Если 5 лет назад платили безналично и рассчитывались онлайн в основном продвинутые пользователи финансовых услуг и любители технологий, то сейчас в больших городах выбор в пользу карт и онлайна делает большинство.

В конце прошлого года мы совместно с департаментом информационных технологий Москвы исследовали платёжное поведение жителей столицы и оказалось, что всего 11% горожан используют наличные. По-прежнему старшее поколение чуть менее активно применяет современные технологии. Но, как видно из результатов опроса, картами они всё-таки пользуются. Просто делают это реже и всего 20% из них выбирают бесконтактные карты.

Но давайте вспомним 2016 года, когда впервые появилась возможность загрузить виртуальную карту и расплачиваться смартфоном в магазинах, где терминалы касс оснащены NFC. Тогда «Яндекс. Деньги первыми встроили эту функцию в своё приложение, а наши клиенты просто шокировали продавцов, прикладывая вместо карты телефон. Сейчас такой способ оплаты — норма.

Раньше мы могли детально описать портрет клиента, который пользуется онлайн-платежами. Сегодня его образ уже размыт: это и подросток, оплачивающий какую-то покупку в игре, и предприниматель, погашающий штрафы ГИБДД в приложении, чтобы сэкономить время и деньги, и молодая мама, покупающая со скидкой на AliExpress товары для ребёнка, и порой уже даже активный пенсионер, оплачивающий в интернете услуги ЖКХ.

То, что наличные до сих пор в ходу — в регионах их доля, кстати, чуть выше, чем в Москве — объясняется рядом фактором. Главные — низкая финансовая грамотность, из-за чего люди боятся столкнуться с мошенничеством, а также нежелание платить комиссию. Как показывает практика, оснований для таких переживаний нет: большинство мошеннических кейсов по-прежнему связаны не с технологией, а с социальной инженерией, жертвой которой в равной степени может стать и приверженец наличных. Страх комиссий тоже история, не соответствующая реалиями сегодняшнего дня. Сейчас, наоборот, все борются за рост карточных трансакций, предлагая клиентам кэшбэк и другие бонусы за покупки.

— У вас огромное количество данных о том, как россияне оплачивают штрафы в онлайне. Какие изменения вы видите в платёжной дисциплине водителей? Как повлияли на нее последние поправки в КоАП?

— За несколько лет исследований можно отметить такой тренд: средний чек за штрафы постепенно уменьшается, а число плательщиков растёт, так как увеличивается число людей, пользующихся 50-процентной скидкой за оперативную оплату штрафа. Вот если в первый месяц после введения этого закона в январе 2016 года таких оплат было всего 38%, то по итогам первого года уже 70%. Сейчас показатель находится на уровне 75%. Как видно из данных за 2018 год, со скидкой штрафы платят в основном мужчины — совершают 61% от всех таких платежей. Но доля женщин, которые гасят штрафы в льготный период, растёт — 39% в 2018 году против 34% в 2017. Интересно, что оплата штрафов имеет свою сезонность: самое большое число подобных платежей обычно приходится на июль и август, а минимальное — на январь и февраль.

— А что с налогами? Популярность онлайн-оплаты растёт и здесь?

— Повышается не только количество самих платежей в онлайне, но и платёжная дисциплина россиян. Так, в 2017 году на первое полугодие приходилось примерно 35% платежей частных лиц, а в 2018 — уже 48%. Пиковыми в части объёмов налоговых платежей традиционно становится IV квартал: 15% от всех платежей физлиц было в октябре и 16% — в ноябре — обычно ФНС указывает дату дедлайна — в начале декабря, после которой уже начисляется пеня. Индивидуальные предприниматели должны платить налоги каждый квартал, поэтому количество их платежей максимально в марте, июне и сентябре.

— Как за последние несколько лет изменилось отношение россиян к онлайн-покупкам и их траты в интернет-магазинах?

— Электронная коммерция — это сегмент экономики, который растёт с каждым годом не только в России, но и во всём мире. Здесь сходятся интересы потребителей, которые всё более уверенно чувствуют себя в Сети, и всё выше ценят свое время; тут же интересы крупных онлайн-площадок, которые двигают рынок, постоянно работая над удобством покупки и скоростью доставки. По-прежнему часть аудитории опасается дистанционных сделок, но таких людей становится все меньше. По данным наших исследований, в которых учитываются покупки в более чем 90 тыс. Интернет-магазинов, россияне наиболее активно приобретают в онлайне одежду, обувь, электронику и бытовую технику. Покупки в Интернете популярны во всех федеральных округах. Отличия могут быть только в размере средних чеков. Так, в столице они в среднем в полтора раза выше, чем в регионах. Например, в 2018 году средний чек в интернет-магазинах в Москве был на уровне 1572 рублей, а для сравнения в Ростовской и Челябинской областях 944 рубля и 1074 рубля соответственно. Но это скорее следствие разницы в доходах. В целом онлайн-покупки привлекательны для клиентов по всей территории России. Низкая цена, постоянно улучшающийся потребительский опыт и огромный ассортимент (многие марки в регионах доступны только онлайн) вовлекают в интернет-торговлю жителей разных территорий и разного достатка.

— Сейчас много говорят о социальных сетях — растущем числе предпринимателей в Instgram и популярности платформ объявлений, где люди продают свои вещи, услуги, поделки. Почему повышается популярность покупок в социальных каналах?

— В прошлом году мы с нашими партнерами из Data Insight впервые проанализировали рынок социальной коммерции в России и убедились, что на нём крутятся большие деньги. Этот рынок можно смело оценивать в 591 млрд рублей и 394 млн сделок. Как показывает наше исследование, в социальную коммерцию как покупатели вовлечены уже около 39 млн россиян, а как продавцы — 22 млн Для нас этот рынок особенно интересен, так как в «Яндекс. Кассе» у нас есть различные сервисы, которые позволяют предпринимателя принимать оплату от клиентов, даже не имея своего сайта. Например, сервис выставления счетов, когда продавец может просто в личном сообщении отправить ссылку, а покупателю она откроется как платёжная форма. Проще говоря, мы уже разработали набор инструментов для микробизнеса, торгующего, в, скажем, Instagram, принимать платежи с банковских карт, электронных кошельков и не уступать в этом крупным Интернет-магазинам.

С каждым годом число сделок в социальных сетях растет. Динамика роста, по предварительным оценкам, немного превышает средний рост рынка электронной коммерции. В Morgan Stanley за 2018 год рост оценивают примерно на 29%, в течение пяти лет она вырастет примерно в 2,5 раза. Однако Самая популярная категория товаров — одежда и обувь. Объём продаж в ней доходит до 100 млрд рублей в год. На втором месте — электроника и бытовая техника, на третьем — услуги по аренде недвижимости. Средний чек сделки на социальных платформах — 1500 рублей. Но как обычно всё зависит от сегмента. К примеру, в категории «Аренда недвижимости» — он 6500 рублей, а в категории «Электроника и бытовая техника» — 3600 рублей. В самой популярной товарной группе — «Одежда и обувь» средний чек равняется 1950 рублям. В перспективе нескольких лет социальные каналы займут заметную долю на рынке электронной коммерции. Давать точный прогноз пока преждевременно: уже сейчас мы видим, что классические площадки всё чаще выставляют счета через мессенджеры, то есть сделка проходит за пределами сайта. По нашим оценкам, доля социальных каналов в электронной коммерции в перспективе пяти лет может стать сопоставимой по своему значению с долей продаж через интернет-магазины — формируется аудитория, для которой они становятся основным рынком в буквальном смысле слова, когда человек за покупкой в первую очередь идёт, например, в Instagram.

— По моему опыту, зачастую такие предприниматели предлагают покупателям просто перевести деньги за покупку на карту. Это не кажется коммерцией.

— Сложно спорить с тем, что такая практика существует. Но это практика не онлайна, а микро-торговли в принципе. С таким же успехом вы можете получить предложение оплатить покупку переводом на карту и на рынке, в киоске или кафе. Но такие операции незаконны. Регулятор и налоговые органы активно работают над тем, чтобы очистить рынок от такой практики.

Нужно понимать, что речь идёт не только о необходимости бороться с сокрытием доходов, но и о защите прав покупателя. Когда вы покупаете вещь в одном из социальных каналов и расплачиваетесь за нее переводом на карту физлицу, вы принимаете на себя все риски. Если товар вам не доставят, то отменить операцию перевода и вернуть деньги уже не получится — для банка p2p-перевод ничем не отличается от операции дарения или одалживания, отменить такую операцию можно только по решению суда. А вот если вы делали покупку у предпринимателя, который принял онлайн-оплату как юрлицо — выслал вам счёт, и вы, перейдя по ссылке, расплатились банковской картой, — то на вашу защиту встаёт уже вся мощь системы. В случае мошенничества со стороны продавца достаточно обратиться в банк с заявлением на чарджбэк (возврат. — News.ru). Пока немногие потребители настолько финансово грамотны, что понимают разницу между оплатой картой и переводом. Но рост числа безналичных платежей и онлайн-покупок неизбежно приводят к постепенному росту информированности людей. А значит, будут выше и их требования, и ожидания. Покупатель в онлайне заинтересован в безопасности платежа не меньше, чем в качестве товара, поэтому новые технологичные решения будут всё более востребованы у коммерсантов.

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