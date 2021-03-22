Ликвидация теневых схем в агроэкспорте принесет $2 млрд в экономику страны — эксперт — Деньги

Благодаря ликвидации теневых схем в аграрном экспорте экономика Украины может получить 2 миллиарда долларов дополнительных ресурсов.

Об этом заявил глава Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«Под разговоры об «аграрной сверхдержаве» украинский АПК давно стал средоточием коррупции и всевозможных «схем». В первую очередь, это касается экспорта сельхозпродукции. Аграрный экспорт стал механизмом, который позволяет без особых проблем вывести деньги из украинской экономики и легализовать их за границей. Пока крестьяне страдают от отсутствия оборотных средств, агробароны «скирдуют» «чёрный нал», дружественные им чиновники обогащаются на «схемах», а ушлые юристы и финансисты зарабатывают на «отмывке» доходов от агроэкспорта в оффшорах», — констатирует эксперт.

Читайте также:

Уплата налогов, декларирование доходов, авторегистрация ФЛП: Федоров анонсировал новые услуги в «Дії»

Он отмечает, что «по сути, вокруг украинского агроэкспорта сформировалась международная преступная система, которая в силу своих масштабов и количества вовлечённых в неё участников уже стала серьёзной угрозой национальной безопасности. Соответственно, разрушение этой системы становится приоритетной задачей обеспечения национальных интересов. И на удивление эту задачу таки пытаются решить. Пока большинство государственных мужей и жён увлекательно разоблачают «агентов Кремля», периодически выходя на сами себя, Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике под председательством Даниила Гетманцева продолжает работать над тем, чтобы вывести из «тени» аграрный сектор украинской экономики.».

Благодаря ликвидации теневого сектора в агроэкспорте государство может дополнительно получить 2 млрд долларов.

«По разным оценкам, ликвидация теневых схем покупки аграрной продукции за «кеш», и не возврата валютной выручки принесет, как минимум, $2 млрд дополнительных ресурсов в экономику страны. Это означит, также, и поступления налогов в бюджеты всех уровней. Кроме того, такой «дренаж» потоков «чёрного нала» сильно усложнит жизнь криминальному бизнесу, сидящему на «схемах». Всё это пойдёт на пользу не только АПК и публичным финансам, но всей украинской экономике, снижая уровень криминализации, делая её более прозрачной и предсказуемой», — убежден Сергей Белашко.

УКРАИНСКИЙ АПК ждёт «ДРЕНАЖ» ПОТОКОВ «кэша» Под разговоры о «аграрной сверхдержав» украинский АПК давно стал …

Опубликовано Сергеем Белашки понедельником, 22 Март 2021

Видео Не просто дешевые деньги: Гетманцев — о кредите для Украины от МВФ

В «Право на владу» — председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Он рассказал о кредите для Украины от МВФ и общую программу.





Источник