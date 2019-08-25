Лидеры G7 обсудили возможное возвращение России и наличие ядерного оружия у Ирана

Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi

Страны договорились о неразглашении деталей переговоров.

Лидеры Большой семерки (G7) во время саммита во Франции обсудили возможное возвращении России в G8, а также договорились не разрешать Ирану обладать ядерным оружием. Об этом сообщает японское издание Kyodo.

Подчеркивается, что страны договорились о том, что детали переговоров «никогда не будут раскрыты». Известно, что Ирану не будут разрешать обладать ядерным оружием ради соблюдения мира и стабильности в Ближневосточном регионе.

Что касается возвращении России, то как ссылаясь на офис главы канадского правительства передает Укринформ, Канада и Британия против возвращения к формату саммита с участием РФ. Существует лишь одно условие, при выполнении которого, Россия сможет вернуться в Большую восьмерку. О нем рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины, — заявил он.

Членство России в Большой семерке было приостановлено в 2014 году, когда страна аннексировала украинский полуостров Крым.

Справка КП

Встреча представителей стран Большой семерки началась 24 августа во французском Биаррице.

Накануне президент Европейского совета Дональд Туск заявил о возможности участия на саммите Большой семерки в 2020 году Украины, а не России. Об этом сообщил журналист Рос Аткинс.

— Туск осуждает «логику» Трампа в стремлении вернуть Россию в «семерку». Он не заинтересован. Он говорит, что лучше пригласить Украину в следующем году, а не Путина, — написал журналист.

Во второй день саммита G7 25 августа будет обсуждаться мировая экономика. Встреча лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа. Планируется, что представители семи государств также обсудят протесты в Гонконге, конфликт в Сирии, ситуацию, которая произошла между Индией и Пакистаном из-за Кашмира, а также масштабные пожары Амазонии.

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