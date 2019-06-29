Лидеры G20 договорились не прятать коррупционеров. Капитал

Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам двухдневного саммита организации, который прошел в японском городе Осака. Документ опубликован на официальном сайте «Двадцатки».

В нем, в частности, говорится, что на полях саммита были обсуждены наиболее важные вопросы, такие как мировая экономика, климат, миграция, урегулирование неравенств, здравоохранение и коррупция.

Обсуждая последний пункт, лидеры условились отказывать в предоставлении политического убежища лицам, скрывающимся по обвинению в коррупционных действиях. «Мы продолжим практическое антикоррупционное сотрудничество и подтверждаем нашу решимость отказывать в предоставлении убежища скрывающимся от правосудия коррупционерам и их активам, полученным в результате совершения коррупционных преступлений», — говорится в декларации.

Кроме того, страны пришли к общему решению по поводу необходимости стремиться к свободной и честной торговле, а также отметили важность реформы Всемирной торговой организации (ВТО).

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Также лидеры G20 выступили за совместные действия по решению проблем беженцев и международного взяточничества, подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату (все, кроме США) и пообещали принять необходимые меры для улучшения здравоохранения и решения проблем старения населения планеты.

Саммит G20 прошел в Осаке 28–29 июня.





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