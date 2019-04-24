Лидеры ЕС могут встретиться с Зеленским – Еврокомиссия — новости политики

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В ЕС заявляют, что встреча будет проведена, как только для нее появится возможность.

В ЕС прокомментировали возможность встречи Юнкера и Туска с Зеленским / REUTERS

В Европейской комиссии сообщили о возможности проведения встречи лидеров Европейского Союза с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, который еще не вступил в должность.

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Об этом сегодня заявил заместитель представителя Еврокомиссии Александр Винтерштейн на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

В частности, его спросили, есть ли у президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и президента Европейского Совета Дональда Туска план провести встречу с Зеленским до того, как он официально вступит на пост президента Украины.

«У меня нет никаких точных дат для объявления. Команды поддерживают связь друг с другом, и как только появится возможность, я убежден, будет возможность встретиться», — сообщил Винтерштейн.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины.

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