Лидеры ЕС и Украины подтвердили стратегическое партнерство

Европейский Союз и Украина в совместном заявлении по итогам 20-го саммита Украина-ЕС подтвердили стратегическое партнерство по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции на базе Соглашения об ассоциации (СА).

«Мы, лидеры Европейского Союза и Украины, собравшиеся сегодня, чтобы подтвердить наше дальнейшее обязательство по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на базе Соглашения об ассоциации и наших общих демократических ценностей, закона и прав человека. Мы подтверждаем преданность международному праву», – говорится в совместном заявлении руководства Украины и ЕС по итогам саммита, обнародованном на сайте Евросовета.

Президент Европейского Совета Дональд Туск также отметил преданность ЕС ранее подписанным с Украиной соглашениям.

«Сегодня мы снова подтвердили решительную преданность реализации политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, опираясь на общие принципы демократии», — подчеркнул Д.Туск в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Туском в Брюсселе в понедельник.

Он подчеркнул, что это партнерство опирается на прочный фундамент. По словам Д.Туска, «экономика Украины выходит из кризиса и снова демонстрирует динамику».

Президент Евросовета добавил, что то же самое можно сказать и о безвизовом режиме – «с момента визовой либерализацией этой возможностью воспользовались полмиллиона украинцев».





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