Лидер китайской электронной коммерции объединяет китайские компании на базе новой блокчейн-платформы

18 августа 2018, 09:00 47 просмотров

Гигант китайской электронной коммерции Jingdong Mall объявил о запуске блокчейн-платформы JD Blockchain Open Platform для торговых компаний.

Блокчейн-платформа Jingdong Mall работает на базе Blockchain-as-a-Service (BaaS) — с помощью этой технологии пользователи могут создавать и размещать собственные приложения и блокчейн-цепочки, без необходимости разработки новых технологий с нуля.

JD описывает ряд потенциальных вариантов использования платформы: «Эта технология может помочь компаниям оптимизировать операционные процедуры, такие как отслеживание движения товаров и благотворительных пожертвований, сертификация подлинности, оценка имущества, расчеты транзакций, цифровые авторские права и повышение производительности».

Тем самым, как заявляет компания, JD развивает стратегию «Розничная торговля как услуга» (Retail as a Service), предоставляя новые технологии и инфраструктуру другим компаниям.

Первой к JD Blockchain Open Platform подключится крупная китайская страховая компания JD Blockchain Open Platform.

Подробнее об использовании новых технологий в магазинах Jingdong Mall в новой статье Retail.ru.

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