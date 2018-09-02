Лидер индийской электронной коммерции Myntra откроет беспилотные магазины

2 сентября 2018, 14:07 105 просмотров

Индийская компания электронной коммерции и онлайн-торговли Myntra планирует открыть свой первый автономный магазин без кассиров и персонала, сообщает Retail News Asia.

Компания Flipkart, владеющая онлайн-ритейлером Myntra, заявила о планах открытия в течение двух лет 100 беспилотных магазинов косметики и аксессуаров. Первый магазин откроется в индийском городе Бангалор через полгода, так как там расположен головной офис Myntra.

В мае 2018 г. американская сеть Walmart приобрела 77% акций компании Flipkart в ходе конкуренции с Amazon на индийском рынке.

Подробнее о распространении беспилотных магазинов в странах Азии в статье Retail.ru.

Статья относится к тематикам: E-commerce, интернет-магазины

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