Личность и история. 25 лет Олега Дерипаски

Дата публикации: 19 июля 2019 года в 11:54.

Категория: Экономика.

Олег Дерипаска

Он не любит Горбачева с Егором Гайдаром и считает распад СССР бедствием, которое аукается нам до сих пор. Он не уважает «косарей» от армейской службы и презирает мажоров-комсомольцев, разбогатевших на «блатных» связях в лихие 90-е. Он создал громадную промышленную корпорацию, без которой сегодня не может работать мировая экономика. Он – это Олег Дерипаска, который 25 лет назад приехал в Саяногорск, чтобы оттуда начать свой путь к вершинам бизнеса.

Политики, социологи и литераторы уже сотню лет спорят о роли личности в истории. Одни стоят за то, что отдельный человек ни на что не влияет, а все движется по законам общественного развития. Другие им возражают: общественные формации меняются только потому, что время от времени появляются люди, которые своим умом, энергией и новыми идеями ломают устоявшийся миропорядок. История развития человечества ничто без Александра Македонского, Ньютона, Королева, Вильгельма Завоевателя, Петра Первого, Наполеона и Сталина.

В бизнесе тоже были люди, чьи имена навсегда связаны с созданием или развитием целых отраслей экономики: Генри Форд, Игорь Сикорский, Билл Гейтс, Стив Джобс. И вровень с ними в историю мировой промышленности уже вошел Олег Дерипаска.

Современная алюминиевая индустрия, и не только российская, четко и однозначно ассоциируется с именем Олега Дерипаски. Четверть века назад этот человек пришел в алюминиевый бизнес, чтобы изменить его до неузнаваемости.

Без малейшего преувеличения можно сказать, что РУСАЛ в металлургии – это как Боинг или Эйрбас в авиапромышленности. При этом РУСАЛ, имея все атрибуты транснациональной корпорации, остается российской компанией, работающей, прежде всего в интересах нашей страны. И причина здесь именно в личности создателя и руководителя этой бизнес-империи.

Примечательно, что человек, который стал богатым и знаменитым в эпоху рыночной экономики и потому, вроде бы, должный радоваться распаду СССР и краху социализма считает совсем иначе. Олег Дерипаска не любит Горбачева, Гайдара и других «прорабов перестройки». В одном из интервью он сказал:

«Был очень упрощен переход от социализма к рыночной экономике. В один прекрасный день Егор Гайдар одним махом покончил с плановой системой, а взамен ничего нового не создал. То, что тогда казалось простой наивностью, сейчас выглядит как идиотизм.

Посмотрите, как делают дела в Китае, как они создают, не разрушая. Когда мы вспоминаем сквозь призму сегодняшнего дня руководителей эпохи девяностых, то понимаем, что ничего создать они не могли и отодвинули людей от вдумчивого анализа и от поиска правильных решений. Я говорю о популистах, которые, не обладая каким-либо опытом, приходили во власть и разрушали инфраструктуру, создававшуюся до них в течение десятилетий. Переход к рынку был осуществлен бездумно. Вся перестройка, затеянная Горбачевым и коммунистическими руководителями, была сплошной авантюрой. Сначала им следовало бы изменить экономические отношения, потому что народ сильно пострадал и продолжает страдать до сих пор».

А еще создатель бизнес-империи не уважает «комсомольцев», которые на мутной волне рыночных реформ переобулись в прыжке и, пользуясь своими блатными советскими связями, превратились в капиталистов: «…Для прессы единым показателем статуса олигарха являются виллы и яхты, однако есть люди, которые работали, и есть те, кто, будучи членом комсомола, нашел поддержку доброго дяди, который подарил ему все. Пресса не делает различий между теми, кто работает по 20 часов в сутки и пытается создать что-то, и теми, кто получил все готовенькое», – говорил Дерипаска.

НАЧАЛО

Сам он уж точно не был ни богатеньким мажором, ни «блатным» комсомольцем. Он родился и вырос в маленьком городке и в неполной семье. Его отец погиб, когда Олегу был всего год и дальше мать растила сына одна. Уже в 11 лет он в помощь матери подрабатывал помощником электрика на заводе.

В школе № 2 Усть-Лабинска юный Олег был одним из лучших учеников, который по математике и физике не имел себе равных. Он участвовал во всех районных олимпиадах по химии, математике и физике, где показывал абсолютные результаты среди ровесников. Правда, до золотой медали немного не дотянул: в его аттестате оказалась единственная четверка по литературе.

Но полученных в школе знаний хватило Олегу Владимировичу для беспрепятственного поступления в МГУ на физфак. В университете Олег Дерипаска также зарекомендовал себя лучшим студентом. Несмотря на то, что часто прогуливал лекции, он с ходу мог сдавать на отлично сложнейшие экзамены по квантовой электродинамике.

В 1986 году прервал учебу в вузе и пошел отдавать долг Родине. Служил в Забайкалье в ракетных войсках стратегического назначения. Срочную воинскую службу он окончил в звании старшего сержанта, после чего вернулся в университет и с отличием окончил его.

«…Я вырос в селении на юге России, мои преподаватели привили мне любовь к математике, физике, литературе, научили меня думать и развиваться. Я поступил в университет, отслужил в армии. Ходорковский, например, в армии не служил, и я хотел бы знать, почему. И успеваемость у него была не самой лучшей. Когда я вернулся с воинской службы, мне сказали, что возможности финансировать мои фундаментальные исследования нет, и чтобы я сам изыскивал средства», – отмечал Дерипаска.

САЯНОГОРСК, КАК ОН БЫЛ

Мне повезло быть свидетелем и участником создания РУСАЛа, видеть своими глазами значимые этапы становления и развития компании. Это было очень непростое, но интересное время!

Тут мне придется опровергнуть вульгарное мнение о том, что «юный капиталист» захватил процветавший советский завод и начал выкачивать из него деньги себе в карман».

Не так все было… Совсем не так!

Пресловутый советский завод в 1994 году был вовсе не сокровищем, а скорее головной болью. До стадии, когда он начал стабильно работать и приносить прибыль, Дерипаске пришлось сделать очень многое. Причем с огромными трудностями и реальным риском для жизни.

В начале 90-х годов распад СССР, разрыв экономических связей, производственных цепочек, а также политический хаос нанесли почти смертельный удар российской алюминиевой промышленности. В 1992 году начался первый этап приватизации заводов, что сопровождалось ликвидацией системы централизованного снабжения электроэнергией и сырьем, потерей каналов сбыта и отсутствием финансирования для дальнейшего развития предприятия.

Представьте, что вам в собственность, пусть даже даром, попал большой магазин. Однако в него перестали завозить товары. А то, что еще завалялось на складе и прилавках – никто не берет, поскольку все платежеспособные покупатели из этого района внезапно уехали кто куда. Порог обивают только бомжи, клянчащие водку «в долг». Одновременно в магазине отрубают свет, холодильники текут, а штат продавцов вынужденно сидит без дела, но при этом ждет от вас своей привычной ежемесячной зарплаты.

Обрадуетесь вы такому счастью? Или плюнете на все, вытолкаете персонал на улицу, а потом заколотите дверь в магазин гвоздями и, крестясь, сбежите подальше от подобного бизнес-актива?

А ведь именно в такой ситуации оказался 26-летний выпускник физфака МГУ, отставной сержант РВСН и начинающий предприниматель Олег Дерипаска, в ноябре 1994 года оказавшийся мажоритарным акционером и гендиректором Саянского алюминиевого завода в Хакасии.

Производимый на заводе металл, ранее шедший на нужды советской обороной и машиностроительной промышленности, после распада СССР оказался никому не нужен на внутреннем рынке. К 1994 году потребление алюминия на душу населения в стране сократилось в 8,5 раза в сравнении с 1985 годом.

Еще один удар был нанесен сырьевому обеспечению алюминиевой отрасли: после распада Союза больше половины глиноземных производств оказалось за границей. Оставшиеся могли обеспечить потребности российских алюминиевых заводов лишь на 40%. Прекратилось и плановое электроснабжение: за электричество теперь требовали предоплату.

Теперь вам понятно сравнение доставшегося Дерипаске Саянского завода с магазином без света, покупателей и подвоза товаров? Вот только завод нельзя было, подобно магазину, просто «закрыть на клюшку». Электролизное производство – непрерывный процесс. Его остановка равнозначна уничтожению. Как говорят специалисты, алюминиевый завод остановить можно. Вот только потом придется строить новый.

При этом среди персонала завода процветало пьянство и воровство. Пролетариат советской закалки тащил из цехов все, что не приколочено гвоздями. Выносились не только запчасти и штучные слитки металла – вывозились сразу целые грузовые фуры, груженые краденным металлом. Спиртное же продавали прямо в цехах (!) и там же его распивали.

При таком бардаке вокруг завода еще и кружил криминал, который тогда активно вел захват алюминиевых предприятий.

Вспомним «алюминиевые войны», разгоревшиеся в ту пору в соседнем Красноярске. Числящийся ныне почтенным политиком Анатолий Петрович Быков в те годы был известен, как «Толя Бык» и самый влиятельный человек преступного мира Красноярского края.

Именно он в 90-е завладел Красноярским алюминиевым заводом, Ачинским глиноземным комбинатом, Красноярской ГЭС и компанией «Красноярскэнерго».

Но «алюминиевым королем» Быков оказался после того, как улицы краевого центра были буквально залиты кровью, а оппонентов «Толи Быка» одного за другим находили в виде расстрелянных или взорванных гранатами трупов. Быков и его ближайший подручный Владимир Татаренков по кличке «Татарин» подозревались в совершении свыше 20 убийств.

А потом имевший репутацию кровавого беспредельщика Татарин был «откомандирован» в Хакасию. Утверждают, что по устному договору с Быковым, Саянский алюминиевый завод был отдан Татаренкову «под опеку».

Именно в такой, мягко говоря, непростой ситуации оказался прибывший в Саяногорск Олег Дерипаска. Для начала он использовал свое отточенное на физфаке умение поглощать гигантские объемы информации. Первые недели сидел в своем кабинете сутки напролет. Ходил с красными от недосыпа глазами, но технологии алюминиевого производства, в отличие от многих других новых хозяев, усвоил назубок.

Первые усилия нового руководителя были направлены на прекращение повального воровства, пьянства, наведение элементарного порядка и производственной дисциплины. Именно Дерипаска первым в Хакасии ввел неслыханное при СССР правило: человека, пойманного пьяным на рабочем месте и даже на проходной завода, немедленно увольняли!

Чтобы пресечь внутренние кражи и обрубить руки покушавшемуся на предприятие извне криминалу, молодой директор завода пригласил на помощь профессионалов из числа отставных военных и силовиков, многие из которых при распаде Союза оказались не у дел. Как шутили современники того периода: «На заводе стало светло от звезд на погонах!».

Одновременно Олег Дерипаска наладил сотрудничество с действующими структурами МВД Хакасии. Он предложил им совместно бороться с бандитскими группировками. У милиционеров, которые в 90-е чувствовали себя ненужными государству и зачастую сидели без зарплаты, появился соратник, который обеспечивал правоохранителям техническую и иную поддержку.

В итоге Хакасия, где в начале 90-х бандитские перестрелки регулярно случались не только в Саяногорске, но и прямо в центре столицы региона – Абакане, была очень быстро вычищена от организованной преступности и приобрела в криминальных кругах репутацию «красного региона», куда лучше не соваться. В этом немалая заслуга именно Олега Дерипаски.

Что до непосредственно производственной и экономической деятельности, то новый директор внедрил совершенно новую управленческую систему, на заводе стали разрабатываться и вводиться четкие бизнес-планы, были налажены бесперебойное обеспечение сырьем и сбыт металла на экспорт. Поскольку внутренний спрос, как сказано, тогда практически отсутствовал.

Кажется, уже тогда Дерипаска понял, что для нормальной долгосрочной работы даже отдельно взятого предприятия нужно заново возродить и консолидировать в единое целое всю разрушенную алюминиевую промышленность СССР. Вот так, не больше и не меньше!

Масштаб задачи – пугающий: 99 человек из 100 сразу бы решили, что подобное невыполнимо. Дерипаска не испугался. Он просто начал шаг за шагом делать то, что другие считали невозможным. Конечно – не в одиночку. Одним из самых сильных его качеств, как лидера, было умение находить и привлекать в свою команду незаурядных людей. Очень многие из тех, кто в разные годы работал с Дерипаской над реализацией его больших проектов, сейчас широко известны, как успешные политики, бизнесмены, общественные деятели.

ВВЕРХ ПО ВЕРТИКАЛИ И В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

Для начала Олег Дерипаска и его команда всего за три года вывел Саяногорский алюминиевый завод в лидеры отрасли по производственным показателям.

А с 1997 года САЗ стал стартовой площадкой реализации стратегии возрождения целой отрасли. При этом сразу ставилась задача не просто воссоздать советскую структуру, но сделать ее более эффективной и технически модернизированной до современного уровня.

Для этого Дерипаска приступает к строительству вертикально-интегрированной алюминиевой компании с полным производственным циклом, начиная с переработки исходного сырья (бокситов) и заканчивая продукцией высоких переделов. Так возникают сначала «Сибирский алюминий», а в 2000 году – РУСАЛ.

В состав РУСАЛА один за другим переходят крупнейшие в стране Красноярский и Братский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат и другие активы.

А чтобы сибирские алюминиевые заводы бесперебойно получали сырье и не зависели от капризов на мировом рынке, РУСАЛ целенаправленно скупал месторождения бокситов и постепенно получил контроль над бокситно-глиноземными комплексами Friguia в Гвинее (Африка), Windalco и Alpart (Ямайка), бокситовым рудником в Гайане (Южная Америка), а также австралийским глиноземным комбинатом QAL компании Rio Tinto.

А еще в состав РУСАЛа вошли глиноземные заводы в украинском Николаеве и крупнейший в Европе глиноземный комбинат в Ирландии.

Для повышения доли продукции высокого передела и с высокой же добавленной стоимостью в составе РУСАЛа появились фольгопрокатный завод АРМЕНАЛ (Армения), Всероссийский алюминиево-магниевый институт (ВАМИ), Инженерно-технологический центр, в котором сосредоточилась научно-исследовательская и проектно-изыскательная деятельность компании, НкАЗ, КрАЗ и другие заводы.

ВОПРОС ЭНЕРГИИ

Для стабильной работы алюминиевых заводов требуется не только сырье и сбыт металла либо готовых изделий из него. Важнейшей частью процесса является электроэнергия!

Для обеспечения дальнейшего роста отечественного производства алюминия Дерипаска вновь обратился к советскому опыту и решил возродить в современной России строительство энергометаллургических кластеров. Именно он выступил инициатором создания Богучанского энергометаллургического объединения (проект БЭМО). Идея заключалась в том, чтобы возобновить остановленное еще в 1994 году строительство Богучанской ГЭС – четвертой в каскаде ангарских гидроэлектростанций. А чтобы энергия новой ГЭС сразу была востребована, построить рядом с нею Богучанский алюминиевый завод.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

В 2007 году Дерипаска заключает одну из самых масштабных сделок в истории российского бизнеса – происходит слияние алюминиевых и глиноземных активов РУСАЛа, Группы СУАЛ, глиноземных активов швейцарской компании Glencore и образование на их основе Объединенной компании РУСАЛ.

В этот момент Россия вернула себе лидерство в мировой алюминиевой промышленности – ОК РУСАЛ стала крупнейшим в мире производителем алюминия!

Невероятная цель о воссоздании целой отрасли национальной экономики, которую в средине 90-х поставил перед собой Олег Дерипаска, была достигнута!

В 2008 году РУСАЛ достиг исторического пика производства, выпустив 4,4 млн тонн алюминия. Активы компании к тому моменту насчитывали более 40 предприятий в Южной Америке, Африке, Австралии, Европе и России, а общая численность персонала превышала 70 тыс. человек.

ВСЕ, ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ, ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ

Но экономический кризис 2008 года нанес новый удар по алюминиевой промышленности. Спрос на «крылатый металл» во всех ключевых отраслях радикально сократился. А цены на алюминий упали вдвое.

Из-за отсутствия платежного спроса заводы РУСАЛа были вынуждены работать «на склад». То же самое происходило на алюминиевых мощностях Китая. Получалось, что при падении спроса мировые складские запасы «лишнего» алюминия росли, что еще более роняло цены. Нарисовалась петля самоудушения отрасли.

Стало очевидно, что для выживания нужно договариваться о взаимно согласованных жестких мерах лимитирования выпуска продукции со стороны всех ведущих мировых производителей.

И опять именно Олег Дерипаска сыграл ключевую роль в том, что такая договоренность состоялась. Ради выживания всем участникам соглашения пришлось идти на определенные жертвы и потери. В 2013 году РУСАЛ остановил большинство из устаревших и нерентабельных предприятий, расположенных в западной части страны и доставшихся компании «в наследство» от Группы СУАЛ при слиянии 2007 года. Но такая «ампутация» позволила мощным и современным алюминиевым заводам Сибири оставаться на плаву и развиваться дальше.

Другие ведущие производители алюминия последовали этому примеру и тоже сократили объемы выпуска металла в среднем на 10%. Эффект не заставил себя долго ждать – достаточно скоро рынок ощутил дефицит металла и цены на него пошли вверх.

ЛИЧНЫЙ ВРАГ АМЕРИКИ

Следующим серьезным испытанием для компании стало введение против нее американских санкций в 2018 году. В Вашингтоне санкции объяснили политическими мотивами. Было заявлено, что Дерипаска «близкий друг и соратник» Путина и потому деятельность компаний РУСАЛ и En+ угрожает безопасности США.

Однако есть другая версия. «Политика» была прикрытием, а на самом деле компании Дерипаски попали под американский пресс потому, что работали настолько эффективно, что иностранцы просто не могли с ними конкурировать.

Об этом рассказал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков:

«У Дерипаски компании «Русский алюминий» и En+ оказались очень крутыми, с точки зрения организации. Олег – выдающийся менеджер, поэтому у него великолепно организовано производство, минимальные издержки. Но самое интересное, что он выстроил такие цепочки поставок и сбыта глинозема, бокситов, алюминия, что его компания по эффективности – номер один в мире! И с Олегом никто не мог бороться на конкурентном поле. Он просто круче. А из-за того, что En+ объединяет энергетику, прежде всего гидроэнергетику, то у него еще электричество является зеленым. То есть в этом смысле заводы РУСАЛа являются малозагрязняющими, в отличие от Китая, в котором уголь лежит в основе генерации этого электричества.

А сейчас, когда мир движется в сторону зеленых технологий и сертификации зеленых продуктов, все крутые автопроизводители – мерседес, фольксваген – хотят, представляя свои автомобили потребителю, сказать: слушайте, друзья, у нас все компоненты зеленые. Поэтому они покупают алюминий Дерипаски. Они не будут китайский алюминий брать, потому что он не «зеленый» и потребитель будет протестовать. Поэтому у Олега все премиальные сегменты потребления: в авиации, в автомобилестроении, и везде – это все его».

Предположение о том, что бизнесмен Дональд Трамп решил санкциями «убить» слишком уж успешного конкурента, кажется вполне правдоподобным. Это вполне в духе американцев, которые только на словах за свободный рынок и конкуренцию, на деле же вовсю используют политические и силовые рычаги против тех, кто начинает отбивать хлеб у компаний США.

Но едва санкции были объявлены, выяснилось, что компании Дерипаски являются не просто лучшей и ключевой, но еще и незаменимой частью мировой индустрии!

Заявление США о намерении наказать РУСАЛ и En+ тряхнуло глобальную экономику, что твое землетрясение, волны которого сильнее всех накрыли именно американцев и их европейских союзников.

Дело в том, что Соединенные Штаты, даже вместе с Канадой, производят очень мало алюминия. А что до алюминиевого сырья – глинозема, то львиная доля его мирового производства вообще сосредоточена именно у En+.

В итоге меньше чем за месяц глинозем вздорожал на треть и цены на него достигли восьмилетнего максимума порядка $600 за тонну. Еще хуже, что товарные партии глинозема стало трудно достать даже за большие деньги: «Глинозем скупают панически, за него идет борьба. Глинозем у людей заканчивается», – рассказывали тогда биржевые трейдеры.

Вслед за глиноземом рванули вверх цены на алюминий. Стоимость металла побила державшийся с 2012 года рекорд в $2320 за тонну. Американские и европейские промышленники, работающие на импортном алюминии, начали нести убытки.

Радовались только китайцы – единственные, кто имел сравнимые с РУСАЛом мощности по производству алюминия.

Американские власти осознали, что стрельнули в собственную ногу и оказались перед дилеммой: какой смысл щемить одного из своих глобальных конкурентов – Россию, если от этого выигрывает еще более опасный соперник – Китай?

Поэтому США несколько раз откладывали введение санкций в полную силу и начали неафишируемые переговоры с Олегом Дерипаской.

Однако в тот момент и РУСАЛу было нелегко. Санкции оставляли без рынков сбыта десятки российских предприятий, а значит под угрозой оказалась судьба десятков тысяч работников. Только в России в РУСАЛе и в обслуживающих его сервисных предприятиях трудятся почти 50 тысяч человек! Угроза сокращения объемов производства коснулась бы и электроэнергетических, строительных и транспортных компаний.

И Олег Дерипаска вновь сделал то, чего до этого не совершал ни один из отечественных бизнесменов.

Главной претензией, выдвинутой Минфином США при объявлении санкций, был тот факт, что «друг Путина» Дерипаска является главным акционером РУСАЛа и EN+. Американцы требовали, чтобы его доля в компаниях была снижена с 70% до 44,95%.

И тогда Дерипаска объявил, что отказывается от своих прав на владение этими компаниями. Его пакеты акций были переданы другим лицам.

Американцы подозрительно легко приняли и одобрили этот шаг. Создается впечатление, что они с радостью воспользовались шансом разрулить неприятную для себя ситуацию на мировом рынке, сохранив при этом лицо. Мол: мы потребовали, чтоб дружественный Путину олигарх сдал активы, он послушался и теперь к РУСАЛу претензий нет, пусть себе работает.

Нет сомнения, что Олег Дерипаска все эти расклады понимал. Но он осознавал и то, что американцы, даже с ущербом для себя, могут еще долго упрямиться и «быковать», лишь бы сохранить то самое лицо и окончательно не прослыть «бумажным тигром». А каждый лишний месяц нахождения под санкциями грозил тем, что без работы и дохода могут остаться тысячи и тысячи работников, причем многие из них – в моногородах, где предприятия Дерипаски – единственное место работы. Потому Дерипаска предпочел не проверять, на какой срок у Минфина США хватит упрямства.

Создатель РУСАЛа вышел из управляющих органов компании, отказался от прав собственности и значительной части дивидендов, лишь бы его детище могло и дальше работать и развиваться.

Он также пошел на выполнение еще одного формального требования американцев, приняв в совет директоров компании несколько иностранцев.

Оперативное же управление РУСАЛом перешло к генеральному директору Евгению Никитину, который не просто россиянин, а выходец с того самого Саяногорского завода, где он работал много лет и был, кстати, еще и депутатом Верховного Совета Хакасии.

Что до иностранцев, в совете директоров, то русаловцы про них говорят: «Да пусть сидят, вдруг даже чего умного и полезного посоветуют».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

«Санкционная эпопея» стала еще одним примером того, как Олег Дерипаска успешно вывел свои компании из очередного серьезного кризиса.

В итоге алюминиевая промышленность сохранила позиции одного из главных локомотивов национальной экономики, драйвера технологического развития страны.

Сегодня выпуск алюминия сосредоточен на современных сибирских заводах, которые используют для своего производства чистую гидроэнергию местных рек. А являясь частью созданной Дерипаской транснациональной бизнес-империи, наши заводы обеспечены собственным сырьем более чем на 100 лет вперед.

А еще на сибирских заводах проходит очередная техническая модернизация – перевод электролизеров на самую современную технологию «Экосодерберга». А благодаря масштабной модернизации литейных мощностей, заводы РУСАЛа все больше уходят от выпуска технического алюминия в сторону продукции глубокой переработки.

И даже на остановленных во время кризиса 2008 года площадках в западной части России РУСАЛ сейчас создает предприятия по выпуску готовой продукции из алюминия, что способствует развитию внутреннего рынка.

Олег Дерипаска и его компании продолжают быть одними из крупнейших в стране благотворителями. Благодаря социальным проектом бизнесмена и его компаний появились новые медицинские центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады, спортплощадки.

Многие уже не помнят, но ставший одной из главных достопримечательностей в Абакане Преображенский Кафедральный собор был построен на средства РУСАЛа. Также, как и Свято-Троицкая церковь в Саяногорске.

Вот такой он – Олег Владимирович Дерипаска. Self-made man. Один из богатейших людей мира. Самый масштабный предприниматель России и личный враг Соединенных Штатов Америки.

К нему и его бизнес-карьере можно относиться по-разному. Но он уже не просто вошел в историю, а делал ее своими руками. Дерипаска и экономика новой России уже неотделимы друг от друга.

«…Я против коллективных организаций (таких как профсоюзы), потому что считаю, что в наших условиях они снижают ответственность, а люди, вместо того чтобы взять на себя свою часть ответственности, пытаются использовать эти институты, чтобы переложить ее на других», – заявил как-то Олег Дерипаска.

Надо отдать ему должное, сам он никогда ответственность на других не перекладывал.

И я думаю: а если бы в средине 90-х нашелся еще один человек такого же масштаба, который взялся бы тогда за отечественное авиастроение? Может, сейчас мы бы имели мега-компанию «Русавиа», которая по масштабам и объемам производства превосходила «Боинг» и «Эйрбас».

Новости по теме

Источник