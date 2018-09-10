Либерал-демократ потеснил единоросса на посту мэра Саяногорска

10 сентября 9:42

На прошедших 9 сентября 2018 года выборах мэра Саяногорска в Хакасии победил тележурналист Михаил Валов, выдвинутый на этот пост ЛДПР. По предварительным данным центризбиркома РФ на 7 часов утра, он набрал 42,6 % голосов избирателей при явке 40,5 %.

В борьбе за место градоначальника Валов опередил даже действующего главу города — единоросса Леонида Быкова, за которого проголосовало лишь 18,4 %.

Третьим к финишу выборной гонки пришел самовыдвиженец Владимир Федоров с 16,1 %. Три оставшихся кандидата — коммунист Валерий Сафонов, справедливоросс Галина Романовская и еще один самовыдвиженец Николай Глазычев — набрали по 9,5 %, 8 % и 2,1 % соответственно.

«Результат этих выборов полностью отражает настроение жителей города, — говорит Валов, — люди устали от той политики, которую реализовывала прошлая администрация. Поэтому первое, что предстоит сделать, это радикально изменить ее структуру и состав».

Свою первоочередную задачу новый глава Саяногорска видит в повышении собираемости местных налогов и эффективности использования муниципального имущества — это основные источники пополнения городского бюджета, который сейчас находится в плачевном состоянии, ведь в структуре его доходов 46 % занимают дотации из федеральной казны.

Михаилу Валову 45 лет. До своего избрания он работал продюсером в медиагруппе «Юг Сибири».





































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