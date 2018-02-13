Ли Кэцян подчеркнул важность народного благосостояния в ходе инспекции перед Новым годом по лунному календарю

Пекин, 13 февраля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул необходимость усилий по ликвидации бедности и улучшению народного благосостояния в ходе инспекции в провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ перед Новым годом по китайскому лунному календарю.

Ли Кэцян 12-13 февраля совершил инспекционную поездку в административно подчиненный городу Байчэн уезд Чжэньлай и передал местным жителям новогодние поздравления.

В ходе визита в неблагополучную деревню Ли Кэцян пообщался с сельскими жителями и призвал их расширять источники увеличения доходов, потребовав от властей принятия больших адресных мер по борьбе с бедностью.

Электронная коммерция способна облегчить жизнь и работу крестьян, еще лучше высвободить скрытый потенциал потребления, отметил он.

Ли Кэцян во время посещения подлежащего реновации трущобного района распорядился об оказании помощи испытывающим жизненные трудности людям.

На автобусной станции он также встретился с трудовыми мигрантами и на улице пообщался с уборщиками.

Китайские руководители традиционно посещают рядовых граждан по всей стране перед Новым годом по лунному календарю, который является самым важным семейным праздником китайского календаря.

В этом году Новый год по китайскому лунному календарю будет отмечаться 16 февраля. —0—

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