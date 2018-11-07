Ли Кэцян и главы международных экономических и финансовых организаций провели встречу с журналистами

（Источник:Агентство Синьхуа） 08:04.07/11/2018

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня вечером в государственной резиденции Дяоюйтай совместно с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Лагард, генеральным директором Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Анхелем Гурриа, председателем Совета по финансовой стабильности Марком Карни, заместителем генерального директора Международной организации труда Деборой Гринфилд провели 3-е заседание круглого стола «1+6» и встречу с журналистами по итогам заседания.

Ли Кэцян заявил, что участники провели искренний и плодотворный диалог. Стороны согласились, что необходимо решительно защищать мультилатерализм и свободную торговлю и решать существующие вопросы, исходя из принципов взаимного уважения и равноправия, через усиление диалога, взаимодействия и координации и путем переговоров.

Ли Кэцян отметил, что участники обсудили экономику, реформы и открытость Китая. Он заявил, что экономика Китая и мировая экономика глубоко интегрированы. В настоящее время экономика Китая при стабильном функционировании испытывает определенное давление замедления темпов роста. Между тем у Китая есть множество политических инструментов для преодоления преград и сложностей, а также огромные рыночные и человеческие ресурсы, которые позволяют поддерживать долгосрочные тенденции к улучшению экономики.

Руководители шести главных международных экономических и финансовых организаций заявили, что в настоящее время мировая экономика стоит перед проблемами роста факторов неопределенности, замедления темпов глобальной экономики и резкого проявления протекционизма. Стороны должны совместно защищать мультилатерализм, усиливать многостороннюю торговую систему, основанную на принципах ВТО. Главы международных экономических и финансовых организаций заявили, что 40-летние реформы и открытость Китая имеют огромный успех и вносят позитивный вклад в мировое развитие. Они добавили, что международные экономические и финансовые организации прогнозируют положительные перспективы развития экономики Китая и высоко оценивают решительность Китая в углублении реформ и расширении открытости.

(Редактор:Ли Янь、Дэн Цзе)

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