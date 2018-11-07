Ли Кэцян и Д. Медведев председательствовали на 23-й регулярной встрече глав правительств Китая и России

Утром 7 ноября в Пекине в Доме народных собраний премьер Госсовета КНР Ли Кэцян совместно со своим российским коллегой, председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым председательствовали на 23-й регулярной встрече глав правительств Китая и России. На встрече присутствовал вице-премьер Госсовета КНР, председатель с китайской стороны китайско-российской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и китайско-российской комиссии по энергетическому сотрудничеству Хань Чжэн.

Ли Кэцян заявил, что Китай и Россия, являясь самыми большими соседними странами, предоставляют друг другу большие возможности для развития. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели много успешных встреч, всеобъемлющее партнерство стратегического взаимодействия между двумя странами сохраняет высокий уровень развития. Это не только отвечает интересам наших двух стран и народов, но и прибавляет стабилизирующую силу всему миру, содействуя процессу восстановления мировой экономики. Нынешняя регулярная встреча глав правительств является первой подобной встречей после того, как в обеих странах была завершена работа по формированию нового правительства, поэтому она имеет значение в продолжении механизма данной встречи. В рамках встречи соответствующие совместные комиссии проводят активную работу, в результате достигнуты важные достижения в разных областях сотрудничества. Китайская сторона готова объединить усилия с российской стороной для продолжительного укрепления политического и стратегического взаимопонимания, расширения всестороннего сотрудничества, чтобы внести общий вклад в защиту мира на планете.

Ли Кэцян и Дмитрий Медведев заслушали рабочие доклады, сделанные вице-премьером Госсовета КНР, сопредседателем китайско-российской комиссии по сотрудничеству в гуманитарной сфере Сунь Чуньлань, вице-премьером Госсовета КНР, сопредседателем китайско-российской совместной комиссии по делам регулярных встреч глав правительств Китая и России, сопредседателем китайско-российской межправительственной комиссии по делам сотрудничества между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком и районом Байкала России, а также руководителями соответствующих комиссией с российской стороны: первым заместителем председателя правительства РФ Антоном Силуановым, вице-премьером России Татьяной Голиковой, вице-премьерами Максимом Акимовым и Юрием Трутневым.

Ли Кэцян отметил, что с начала этого года китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продолжает быстро развиваться. Ожидается, что объем товарооборота между Китаем и Россией в этом году превысит 100 миллиардов долларов США. В будущем потенциал сотрудничества между двумя странами огромен. Он надеется, что обе стороны будут продолжать повышать уровень упрощения процедур торговли, расширять масштабы взаимных инвестиций, углублять сотрудничество в области сельского хозяйства, содействовать здоровому и стабильному развитию трансграничной электронной торговли и укреплять сотрудничество в области инноваций, в частности в области применения новых достижений науки и техники и фундаментальных исследований. Кроме того, стороны должны расширять региональное сотрудничество в различных областях.

Ли Кэцян подчеркнул, что Китай готов совместно с Россией прилагать усилия в целях защиты основных принципов и духа Всемирной торговой организации, обеспечения свободной торговли и продвижения многосторонности. Китай готов надлежащим образом сопрягать инициативу «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом, а также приветствовать участие других сторон в создании открытой платформы сотрудничества.

Д. Медведев заявил, что Россия и Китай доверяют друг другу. Двусторонние отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия непрерывно углубляются. В текущем году лидеры двух государств встречались неоднократно. Российская сторона готова поддерживать с китайскими коллегами частые контакты, как в верхах, так и на других уровнях. Стороны будут углублять прагматическое взаимодействие, увеличивать масштабы торгового оборота и объемы взаимного капиталовложения, ускорять создание фонда инвестиций в отрасли инновационных технологий, усиливать сотрудничество в таких сферах, как инновация, электронная коммерция, сельское хозяйство, энергоресурсы, ядерная энергетика, а также транспорт и коммуникации. В рамках перекрестных Годов межрегионального сотрудничества 2017-2018 гг. следует продолжать активизировать кооперацию между Дальним Востоком РФ и северо-восточными районами Китая, совместными усилиями защищать мультилатерализм и механизм свободной торговли, главную роль в котором играет ВТО, усиливать контакты по вопросам реформ в этой организации, выступать против унилатерализма и протекционизма, объединять усилия на полях ШОС и БРИКС.

Главы правительств двух государств обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

После переговоров Ли Кэцян и Д. Медведев заключили «Совместное коммюнике по итогам 23-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР». В их присутствии также был подписан целый ряд договоров по сотрудничеству в таких областях, как инвестиции, энергоресурсы, региональное взаимодействие, гуманитарные обмены, сельское хозяйство и др.

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