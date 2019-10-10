Льготы и субсидии: возможно ли монетизировать социальные гарантии

Украина нуждается в более универсальной системе защиты малоимущих людей

Тема социальных гарантий, в частности, выплаты субсидий на оплату ЖКХ, остается одной из самых волнующих для украинцев. Несмотря на многолетние усилия, государство так и не смогло поднять уровень жизни незащищенных слоев населения до приемлемого уровня. Огромное количество людей продолжает едва сводить концы с концами. При этом цены на коммуналку растут как грибы после дождя: после оплаты тепла, газа, света и воды у многих домохозяйств просто не остается средств даже на питание. Неудивительно, что долги за коммуналку в Украине стабильно держатся на уровне $2 млрд.

Впрочем, усилия государства в области начисления субсидий и монетизации льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг зачастую сводятся к сокращению выплат и уменьшению количества людей, получающих субсидии. Как выйти из замкнутого круга и реально улучшить материальное положение простых украинцев? Общественная экспертиза поставила три вопроса экспертам.

Общественная экспертиза – совместный постояннодействующий проект «Вестей» и Украинского института стратегий глобального развития и адаптации. Раз в неделю профессионалы критически рассматривают наиболее резонансные решения власти и обращают внимание общественности на возможные риски. Под руководством директора УИСГРА, Виктора Левицкого, эксперты (которым может выступить любой, имеющий общественный авторитет специалист) формулируют рекомендации для улучшения ситуации.

Какую долю в структуре государственных расходов занимают социальные гарантии? Какова динамика нагрузки на госбюджет расходов на социальные льготы и гарантии по сравнению с 2010–2014 и 2014–2019 гг.?

Александр Охрименко, экономист:

— Практически не меняется. Все проведенные реформы не срабатывают. У нас получается, что 15–17% госбюджета страны всегда идет на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Если посчитать образование, медицину, то в общей сложности 40–45% — это социальные программы. Впрочем, каждый год финансирование идет не в полной мере, и это было абсолютно при всех президентах.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины:

— Тут нужно обращать внимание на изменения курса гривни, тарифы. Сухие данные о номинальных изменениях ничего не скажут.

Сможет ли экономика Украины выдержать монетизацию льгот и социальных гарантий?

Александр Охрименко:

— Сможет, потому что это — профанация. Монетизация субсидий — правильно, но что они делают? Они резко уменьшают количество людей, которые получают субсидии. В 2019 году их стало на 40% меньше, чем в 2018-м. Мало кто знает, что когда была запущена монетизация и оформлялась норма, некоторые получали 50–70 грн, а другие — 400 грн. Но очень часто люди сталкивались со снижением сумм выплат.

Андрей Новак:

— В принципе, сможет, но изменится точка перевода субсидий — не напрямую энергокомпаниям из госбюджета, а сначала из госбюджета потребителям, а затем они сами будут оплачивать. Сумма практически не меняется, она даже уменьшается — соответствующие изменения по субсидиям видны в проекте бюджета на 2020 год. Просто меняется направление, куда поступают деньги.

Какие механизмы внедрения монетизации соцльгот наиболее оптимальны для Украины?

Александр Охрименко:

— Решение они приняли правильное, но необходимо навести порядок. Нужно определить количество людей, которым действительно нужна субсидия, нужно запустить адресную социальную помощь. Это означает, что люди будут получать на специальную карточку денежные средства и затем смогут платить за коммунальные услуги. Если они сэкономят, то они смогут эти деньги потратить, например, на лекарства. Но очень многие люди хотят, чтобы помощь была комплексная — часто люди нуждаются не только в субсидии на ЖКХ, а нуждаются в оплате лекарств, деньгах на покупку продуктов. Субсидия — это не главное, главное — это комплексно решить проблему социальной защиты.

Андрей Новак:

— Больше адресности, хотя определить именно те семьи, которые нуждаются в субсидии, достаточно сложно. Потому что сейчас очень много нелегальных доходов, начиная с зарплаты в конвертах и заканчивая людьми, которые занимаются торговлей, предоставлением услуг. В очень многих семьях есть родственник, который работает за границей и пересылает деньги, это тоже не облагается налогом.

Заключение Общественной экспертизы

Сокращение сумм выплат и количества субсидиантов, которым сопровождается монетизация социальных гарантий, связано с кризисными явлениями в украинской экономике. Доходы населения если и растут, то крайне медленно, нагрузка на госбюджет не сокращается, экономический рост тоже присутствует в проектах правительства, а не в реальной жизни. Поэтому государство всеми силами пытается сократить расходы на социалку. Однако выплаты часто достаются людям, которые не так уж и бедны.

Виной тому то, что значительная часть экономики Украины (и доходов граждан) остается в тени. Еще одним узким местом, на которое указывают эксперты, является сосредоточенность украинской власти именно на компенсациях за услуги ЖКХ — как будто человек должен любой ценой оплатить именно их, а не обеспечить семью едой, одеждой, лекарствами и т. д. Складывается впечатление, что огромные выплаты из госбюджета идут на удовлетворение запросов внешних кредиторов, постоянно настаивающих на повышении цен на ЖКХ. Украина нуждается в более адресной и более универсальной системе социальной защиты.

От редакции

Главной общественной угрозой, которая дестабилизирует экономику Украины и приводит к национальной вражде, является злоупотребление властью. Слабость гражданского общества и низкий уровень жизни сегодня не позволяют уравновесить волю отдельных политиков и бизнесменов коллективной волей украинских граждан.

В связи с этим мы начинаем новый, совместный с Украинским институтом стратегий глобального развития и адаптации, проект «Общественная экспертиза». Специалисты в области права, политики, истории, философии, социологии, различных областей экономики и пр. будут оценивать важные решения власти, указывая на проблемные моменты, конфликты интересов или их противоречие действующим законам. У «Общественной экспертизы» будет два принципиальных отличия от схожих инициатив: 1) она будет работать независимо от того, кто именно будет находиться у власти; 2) круг приглашенных к сотрудничеству экспертов будет всегда открытым (т. е. любой профессионал, независимо от политических симпатий, может предложить свой критический анализ). Поэтому мы надеемся, что «Общественная экспертиза» возьмет на себя миссию предупреждения власти от дилетантских, непродуманных или коррупционных решений.

Мы планируем публиковать итоговые результаты экспертизы. Полемика и предварительное обсуждение будут проходить на нашем сайте — vesti.ua. Отбор тем и контроль демократичности нашего проекта будет осуществлять ее постоянный ведущий, директор УИСГРА Виктор Левицкий.

Виктор Левицкий — директор Украинского института стратегий глобального развития и адаптации (УИСГРА), кандидат философских наук, заслуженный экономист Украины. Специалист в области социальной теории, культурной онтологии, философии истории. Имеет опыт работы на руководящих должностях в бизнесе и госуправлении. Активно участвует в продвижении интересов Украины на международной арене, выступал с аналитическими докладами в Киеве, Брюсселе, Вероне, Москве, Риме и др. Сфера научных интересов — проблемы глобального развития, политическая и культурная идеология, теория секуляризации.

Поделиться своим мнением по теме вы можете, написав нам письмо на почту: [email protected] с темой «Общественная экспертиза»

Источник