LFM21. Экономика в постковидной эпохе и набитые земельные шишки

Украина
Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» и агентство UCABevent 9 сентября 2021 года приглашают на XI Международную конференцию «Эффективное управление агрокомпаниями» (LFM).
«LFM — это единственная бизнес-конференция в Европе, которая полностью покрывает все аспекты управления аграрным бизнесом. Конференция объединяет топовых агропроизводителей, представителей ресурсных и сервисных компаний, инновационных стартапов и ведущих инвесторов для обмена опытом, презентации передовых разработок и нетворкинга в широком кругу профессионалов», — говорится в сообщении организаторов.
Конференция состоится в Terminal Z (ул. Соборная, 59, с. Великая Александровка, Бориспольский р-н, Киевская обл.) и предполагает обсуждение следующих вопросов:
- Мировая экономика в постковидной эпохе: бум инвестиций или очередное падение?
- ТОП-тренды потребления
- Умное фермерство, повышающее прибыльность агробизнеса
- Carbon farming в Европе и Украине
- 70 дней действующему рынку земли в Украине. Первые победы и набитые шишки
Участие в LFM — это:
- Уникальный опыт украинских и мировых экспертов
- Практические советы и кейсы от представителей успешных компаний
- Обсуждение эффективных инструментов, тенденций и обмен опытом
- Широкие возможности для нетворкинга — 500+ специалистов по агробизнесу
- Ведущие мировые спикеры — признанные профессионалы в своих направлениях
- Актуальный контент: обсуждение «горячих» проблем агробизнеса и основных тенденций
- 8+ часов общения в специализированной профессиональной среде
В рамках конференции «Эффективное управление агрокомпаниями» состоится награждение победителей премии Агро Champions 2021. Конкурс организует AgroPortal совместно с ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса» уже 3-й год подряд для определения топовых специалистов рынка.
N.B. Агро Champions 2021. В сентябре ловим чемпионскую волну
Подробная информация о мероприятии ЗДЕСЬ.
По вопросам участия в событии обращайтесь по телефонам: (044) 298 00 91, (066) 176 62 98 или на электронную почту: [email protected]
Ключевые новости аграрного рынка в Telegram
LFM,Агро Champions,Агро Champions 2021,УКАБ,UCABevent,конференция
569
38877