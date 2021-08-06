LFM21. Экономика в постковидной эпохе и набитые земельные шишки

Украина

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» и агентство UCABevent 9 сентября 2021 года приглашают на XI Международную конференцию «Эффективное управление агрокомпаниями» (LFM).

«LFM — это единственная бизнес-конференция в Европе, которая полностью покрывает все аспекты управления аграрным бизнесом. Конференция объединяет топовых агропроизводителей, представителей ресурсных и сервисных компаний, инновационных стартапов и ведущих инвесторов для обмена опытом, презентации передовых разработок и нетворкинга в широком кругу профессионалов», — говорится в сообщении организаторов.

Конференция состоится в Terminal Z (ул. Соборная, 59, с. Великая Александровка, Бориспольский р-н, Киевская обл.) и предполагает обсуждение следующих вопросов:

Мировая экономика

ТОП-тренды потребления

Умное фермерство, повышающее прибыльность агробизнеса

Carbon farming в Европе и Украине

70 дней действующему рынку земли в Украине. Первые победы и набитые шишки

Участие в LFM — это:

Уникальный опыт украинских и мировых экспертов

Практические советы и кейсы от представителей успешных компаний

Обсуждение эффективных инструментов, тенденций и обмен опытом

Широкие возможности для нетворкинга — 500+ специалистов по агробизнесу

Ведущие мировые спикеры — признанные профессионалы в своих направлениях

Актуальный контент: обсуждение «горячих» проблем агробизнеса и основных тенденций

8+ часов общения в специализированной профессиональной среде

В рамках конференции «Эффективное управление агрокомпаниями» состоится награждение победителей премии Агро Champions 2021. Конкурс организует AgroPortal совместно с ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса» уже 3-й год подряд для определения топовых специалистов рынка.

N.B. Агро Champions 2021. В сентябре ловим чемпионскую волну

Подробная информация о мероприятии ЗДЕСЬ.

По вопросам участия в событии обращайтесь по телефонам: (044) 298 00 91, (066) 176 62 98 или на электронную почту: [email protected]

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