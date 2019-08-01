Левый романтизм шагает по планете. Официальная страница ООН – не исключение. В чем манипуляция на скрине?
Подавляющую часть этой суммы составляют военные расходы стран, в которых нет проблем с образованием. А вот в странах, где образование для детей труднодоступно, как раз военные расходы составляют абсолютно мизерную долю от этой суммы.
При чем в масштабах любых мировых расходов, 22 млрд долларов – это смешная сумма.
Так, к примеру, туристы за год тратят 1.3 трлн долларов, то есть, расходы 6 дней туризма будут стоить те самые 22 млрд долларов.
Означает ли это, что нужно меньше путешествовать на 1.6%, чтобы дети получили доступ к образованию? Нет.
22 млрд долларов страны мира могут выделить даже не заметив их, это 0.00026% от мирового ВВП.
То есть, мировая экономика зарабатывает эту сумму за менее чем 2.5 часа.
Изменится ли ситуация с образованием, если просто взять и выделить эти деньги? Нет.
Потому что проблема недоступности образования в некоторых странах, это не проблема мировых военных расходов или расходов на туризм или вообще наличия денег в мире.
Это проблема конкретных стран, культуры, институций и т.д.
От того, что дать Сомалиленд хоть все 22 млрд долларов, ситуация с образованием там не изменится.
Левый романтизм – это поиск простых решений, вера в то, что просто забрав у кого-то деньги, можно решить глубокие институциональные проблемы.
Автор: Игорь Петриченко, блогер
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Левый романтизм шагает по планете. О популизме и манипуляциях
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Бизнес / Экономика
01.08.2019
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