Level Up Ukraine 2018: трансформация бизнеса, стартапы и инвестиции — politeka.net

28 ноября 2018 состоялся третий ежегодный бизнес-форум Level Up Ukraine. Организаторами выступили Ассоциация налогоплательщиков Украины и компания «Делойт» в Украине

Особое внимание на форуме было уделено вопросам трансформации украинского малого и среднего бизнеса. В своем приветственном слове Андрей Булах, управляющий партнер «Делойт» в Украине, отметил: «Тот факт, что Level Up Ukraine организуется при участии« Делойт »говорит о том, что для нас очень важен средний и малый бизнес. Мы верим в то, что совместными усилиями именно таких компаний можно достичь успехов в трансформации экономики Украины».

В рамках панельной дискуссии «Налоговая и финансовая безопасность будущего» были обсуждены мировые тенденции, в частности BEPS, и актуальные и ожидаемые нововведения в украинском законодательстве. Во время своего выступления Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, представил проект концепции Налогового кодекса развития, согласованного с Украинской Радой бизнеса, в которую входит 68 украинских ассоциаций. «Установление доверия — это двустороннее движение, однако первый шаг должно сделать государство. Бизнес ожидает снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, введение налога на выведен капитал вместо налога на прибыль, а также коренного реформирования Государственной фискальной службы», — отметил Григол.

Для того, чтобы помочь компаниям внедрять качественные изменения Наталья Ульянова, лидер практики комплексных трансформаций бизнеса, анонсировала pro bono проект «Делойт» в Украине для малого и среднего бизнеса: «Мы объявляем эту инициативу для того, чтобы воплотить свою социальную миссию и развеять мифы о то, что меняться сложно и страшно». Проект заключается в проведении конкурса на бесплатную комплексную реорганизацию компании.

О том, что Украине нужно развивать средний бизнес указал и гость из Вены Рафаэль Петруцци, управляющий директор Центра трансфертного ценообразования. Иначе, по его словам, экономика страны не будет расти быстро.

При обсуждении будущего инвестиций в Украину были озвучены основные требования международных инвесторов к бизнесу. В общем, спикеры сошлись во мнении, что в Украине есть кадровый и технологически интеллектуальный потенциал, однако бизнес, как правило, не умеет продать свои инновации. Это подчеркнули Дебора Фейрли, координатор Ukrainian National Startup Fund, и Алекс Романович, управляющий партнер BeachHead Partners, СEO Social2B.

В основном, компании инвестируют в украинский агробизнес и производство продуктов питания. Также есть интерес в сфере образования и фармацевтическую отрасль. А вот по мнению Гиви Топчишвили, основателя и президента 9.8 Group, в Украине интересно инвестировать именно в команды и людей, которые готовы выживать в сложных условиях непрозрачности.

О практических аспектах транфсормаций, которые произошли за последние четыре года, рассказывали на примерах успешных историй украинских компаний. Во время дискуссии Андрей Пышный, председатель правления АО «Ощадбанк» привел впечатляющие цифры: доля банка на рынке выросла с 7% в 2014 до 22% в 2018 году. Важнейшими составляющими трансформации банка Андрей Пышный назвал проектный менеджмент и коммуникацию, поскольку важна персональная вовлеченность каждого работника компании в этот процесс.

В рамках форума, кроме главной сцены, гости мероприятия могли посетить еще две панели.

Во время работы функциональной трансформационной сессии состоялись мастер-классы от ведущих мировых экспертов, которые поделились персональными рекомендациями. В частности, на повестке дня были темы структурирования работы, формирования коллектива, открытия счетов за рубежом и привлечения капитала.

В пределах панели индустриальной трансформационной сессии были проведены мастер-классы от представителей успешных аграрных, инфраструктурных и фармацевтических компаний Украины. Они, в частности, предоставили советы о том, какие шаги необходимы, чтобы выйти на международный рынок.

Также на индустриальном потоке состоялся конкурс среди украинских старт-ап проектов. Он был организован совместно с партнером бизнес-форума — HUB 4.0, который выбирал проекты для Startup Pitching Zone. Команды инновационных решений представили свои разработки профессиональному жюри, в составе которого были украинские и западные эксперты. Победителем стал старт-ап, разработчики которого предлагают переоборудовать автомобили так, чтобы они могли работать и на топливе, и на электроэнергии. Несколько старт-апов нашли своих инвесторов из числа экспертов форума.

В конце насыщенной программы участники смогли обсудить впечатления от дискуссий и мастер-классов во время нетворкинга под джазовую музыку.

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