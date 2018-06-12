«Лесные братья»: Без права на прощение

В ряду антисоветских мифов один из самых застарелых — о якобы насильственном присоединении Прибалтики и якобы благородных «лесных братьях», которые этому сопротивлялись. Интерес к этой теме сейчас оживился при весьма необычных обстоятельствах. Воссоединение Крыма и строительство моста, соединяющего полуостров с материковой Россией, напомнили некоторым западным политикам об этом старом их клише.

Но Крымская весна и референдум проходили у нас на глазах. А вот что произошло в 1940-х годах в Прибалтике на самом деле, а не в пропагандистских штампах НАТО, знают, к сожалению, немногие.

По взаимному согласию

Согласие на присоединение было действительно взаимным, точнее сказать, почти взаимным. Буржуазные правительства Литвы, Латвии и Эстонии, конечно, чуточку для приличия поломались, но все же подписали все договоры, которые предлагала советская сторона. Могли ли они не делать это? Если бы реально хотели, то запросто.

Финляндия, тоже бывшая часть бывшей Российской империи, не пошла даже на абсолютно безобидный обмен территориями с СССР. Никто от нее не требовал размещения воинских контингентов на своей территории.

А балтийским государствам советским руководством было сделано именно такое «непристойное предложение». И они на него пошли. Почему? Да потому что прекрасно понимали, что в случае отказа были бы оккупированы, как соседняя Польша, гитлеровцами со всеми вытекающими последствиями. Это уже потом многие современные прибалтийские политики стали кощунственно приравнивать страну, частью которой были их республики, с гитлеровскими агрессорами. А вот в 1939—1940-м гг. никто не приравнивал красную звезду и серп и молот к свастике. Тогда все прекрасно понимали, кто развязывает агрессивные войны, а кто пытается отсрочить вторжение нацистов еще на год-два.

Да, буржуазные правительства вынуждены были в итоге уйти в отставку. Понятно, что вряд ли они горели желанием уйти, но ведь ушли. Ни одно из них не обращалось к народу с просьбой о защите. Не обратились они потому, что понимали, что никто не отзовется на их призыв.

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На выборах в новый состав сеймов Народные фронты, возглавляемые не кем-то привезенным на танках, а самыми обычными местными коммунистами, набрали не просто абсолютное большинство, а тотальное. Везде поддержка было за 90% при такой же примерно явке. Насильно никого не пригонишь в таком количестве на избирательные участки. Люди сами шли, уже зная, что война стучится в их окна и двери.

Да, от нацистской агрессии это, к сожалению, не спасло, но была надежда, что под крылом РККА беды удастся избежать, что под влиянием бурно развивающейся советской экономики, которая показывала тогда темпы роста выше современных китайских, люди заживут, как тогда говорили, зажиточной жизнью.

Директива нацистов «Барбаросса» лишила этого шанса на мир.

Пособничество без срока давности

Результаты выборов в прибалтийские сеймы немного вскружили голову советскому военному и политическому руководству. Иначе трудно объяснить, почему принято было решение создавать в только-только ставших советскими республиках части в основном из местных кадров. Причем в случае с Литвой непосредственно рядом с границей.

Это был грубый просчет, ведь костяк армии, особенно офицерского корпуса, в странах Балтии состоял, понятно, не из рабочих и крестьян, а из слоев, которые если и проголосовали с большинством за присоединение к СССР, то явно не искренне.

В итоге многие подразделения 29-го стрелкового корпуса, основу которого составляли уроженцы Литвы, в бой с врагом не вступили, а по некоторым сведениям, часть из них огонь таки открыла, но… в спину Красной армии.

Когда Советская власть в 1944-м году вернулась в эти края, в принципе, не составляло большого труда установить всех или практически всех дезертировавших и фактически открывших фронт тогда, но никто не сводил счеты, вопреки широко распространенным мифам о массовой депортации. За пособничество врагу было арестовано всего несколько тысяч человек, в то время как только в разных гитлеровских частях, полиции и шума-батальонах служили 300 тысяч жителей прибалтийских республик.

И многие участвовали в карательных операциях — в книге «Война на уничтожение. Что готовил Третий Рейх для России» Егора Яковлева и Дмитрия Пучкова приводится фрагмент сообщения о зверствах латышских эсэсовцев власовца В. Балтиньша. Даже его поразило циничное массовое убийство множества ни в чем не повинных женщин в деревне Морочково. Он привел слова одного из карателей: «Мы их убили, чтобы уничтожить как можно больше русских». Произошло это чудовищное злодеяние весной 1944 года, когда исход войны был уже всем ясен и всем было понятно, что за содеянное придется отвечать. Но получается, что даже страх за свою шкуру не остановил убийц.

Если бы все, кто встал на сторону гитлеровского рейха, были действительно депортированы, то родные места покинул бы каждый десятый проживавший накануне войны в Литве, Латвии и Эстонии. Но ничего подобного не было.

Наоборот, была проявлена максимальная толерантность, учитывая, видимо, что присоединились государства Балтии буквально накануне первых залпов Великой Отечественной войны. Поэтому к старостам, назначенным нацистами из местных жителей, было довольно лояльное отношение. А вот с точно такими же прислужниками гитлеровцев из числа, например, россиян никто подобную щепетильность не проявлял. Ждал их скорый и суровый суд по законам военного времени.

Как и на Западной Украине, помимо прямо вставших под знамена Вермахта или Ваффен-СС, на территории Прибалтики орудовало немало членов националистических организаций. Они печально прославились своим активным участием в еврейских погромах. Особенно зверствовали каратели в Литве.

Понятно, что далеко не все вокруг были коллаборационистами. Многие литовцы, латыши и эстонцы сражались против нацистов в составе Красной армии, а также партизанских отрядах. И сражались отважно — среди них были воины, удостоенные звания Героя Советского Союза.

Во время Великой Отечественной войны фактически произошел раскол прибалтийского общества на просоветское большинство и пронацистское меньшинство. Причем примерный процент коллаборационистов удивительным образом совпадает с 10% противников вхождения Прибалтики в СССР по результатам предвоенных выборов.

Лесная братва

О зверствах бандеровцев многие наслышаны, хотя их прибалтийские «лесные братья» по пролитой крови мало чем им уступали в жестокости и коварстве. Можно сказать, ни в чем абсолютно. Что, однако, нисколько не помешало летом 2017 года НАТО с чего-то вдруг озаботиться пиаром засевших в лесах пособников гитлеровцев в Прибалтике. Они, мол, были повстанцами, воевавшими с «оккупантами».

Москва не могла пройти мимо столь чудовищной по цинизму фальсификации послевоенной истории. Министерство обороны России опубликовало, сколько мирных людей, в том числе детей, убили эти защитники, — десятки тысяч.

А представительница МИД РФ Мария Захарова отреагировала на очередную антисоветскую фальшь по своему обыкновению постом в Facebook. В нем она напомнила, кто стоял за спиной бандитов, не щадивших даже малолетних. Это были западные спецслужбы. Именно их кураторство пытаются теперь оправдать.

А оправдываться разведкам Запада есть за что. Достаточно заглянуть в доступные теперь на просторах Всемирной сети сообщения советских компетентных органов о преступлениях этих «лесных братьев». Как правило, речь идет о банальном бандитизме — убивали, как правило, бедняков из того самого большинства, которое приветствовало Советскую власть в 1940-м году. Им этого не простили.

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Убивали зверски обычных членов компартий, убивали иногда вместе с членами семьи, чтобы подрубить под корень тех, кто верил в светлое социалистическое будущее Литвы, Латвии и Эстонии. Ну и чтобы других запугать.

В лесах орудовали десятки тысяч боевиков. Поэтому, как и в борьбе с бандеровским подпольем, чекисты не могли справиться только одними своими силами. При нейтрализации крупных банд приходилось прибегать к войсковым операциям.

Тактика «лесных братьев» тоже удивительно напоминает бандеровскую. Это говорит о том, что кураторы у них были, вероятно, одни и те же. И те, и другие широко использовали советскую военную форму не только для конспирации, но и для дискредитации в глазах местного населения армии и спецслужб СССР.

Бои с лесной братвой были жестокими. В годы войны на территории одной только Литвы было уничтожено более 10 тысяч лесных бандитов. В послевоенные годы советские войска и НКВД смогли нейтрализовать еще свыше 20 тысяч литовских, по версии НАТО, «защитников родины», а по факту в массе своей жестоких и циничных убийц, одурманенных националистической пропагандой.

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