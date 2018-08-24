Леонид Кравчук: Я объективно не представлял развала СССР

Леонид Кравчук о том, как ликвидировали СССР, при каких условиях Украина сможет вернуть Крым и неподконтрольную часть Луганской и Донецкой областей

«ДС» Беловежские соглашения были подписаны только тремя государства — Беларусью, РФ и Украиной? Почему не было представителей республик Кавказа или, например Казахстана?

Л.К. Главный ответ в том, кто создавал Советский Союз в 1922 году — четыре республики: Россия, Украина, Беларусь и Закавказье. Так как ЗСФСР уже не существовало, а осталось только три основателя СССР, то именно они имели основания и право ставить вопрос о существовании основанного ими Советского Союза.

Когда мы уже подготовили документ и почти его проголосовали, возник вопрос о приглашении других республик, которые вместе с нами входили в СССР. Борис Ельцин позвонил Нурсултану Назарбаеву, чтобы он также приехал в Беловежье и вместе с нами подписал этот документ.

Сначала, как мне известно, Назарбаев дал согласие. Но он полетел в Москву для встречи с Михаилом Горбачевым. Когда он прилетел в Москву, Горбачев его убедил не ехать в Беловежье. Хотя я повторяю, что для денонсации договора 1922 года у нас были все основания без Назарбаева.

«ДС» Почему нынешняя РФ подрывает границы, которые были установлены во время СССР, почему им это не нравится?

Л.К. А что нравится России? Москве не нравится международное право. Им не нравятся Беловежские соглашения и все международные документы, принятые на самых высоких уровнях, в том числе и подписанные РФ. Россия ставит задачу восстановить империю. Для этого границы не нужны. Все что они делают, систематически подрывают политический порядок в тех странах, которые когда-то составляли Советский Союз. Такую же подрывную работу они ведут в нынешних странах Евросоюза. Для чего? Чтобы создать предпосылки и доказать, что есть основания говорить об империи.

Недавно они приняли документ, которым сделали попытку доказать, что Крым давно был в составе Российской империи. Это, конечно, довольно примитивно, но они ссылаются на Екатерину II, которая в 1783 году приняла указ о присоединении Крыма к Российской империи, а Османская империя, мол, с этим согласилась. И поэтому референдум в Крыму — это как бы продолжение той далекой истории.

Россия будет все делать, чтобы доказать свою правоту. Образно говоря, у них элита войны, другого пути, кроме «принуждения к миру», они не знают. Поэтому Россию надо убеждать, но применить такие рычаги, которые заставят их жить по международному праву, а не как слон в посудной лавке.

«ДС» На ваш взгляд, Борис Ельцин тоже принадлежал к этой элите войны?

Л.К. Безусловно. Чтобы у вас не было иллюзий, а то я сегодня часто слышу, мол, Путин хуже Ельцина, дальше идут разные сравнения Горбачева, Черненко, Сталина и Ленина. Я скажу так: все они одним миром мазаны.

Однако Ельцин был человеком, с которым можно было говорить, конечно, только с аргументами. Ельцин был человеком, с которым президент Украины мог сесть за стол и прийти к реальному решению. Путин не хочет садиться за стол. Вот не хочет он договариваться с Петром Порошенко. Видите ли, Порошенко не такой, каким Путин воображает себе президента Украины. Но Порошенко выбрали граждане Украины. Такой он или не такой — это наше дело и наша проблема, а не Путина. Надо общаться и решать острые вопросы, которые существуют между государствами, тем более соседними.

«ДС» Вы затронули российскую интерпретацию истории Крыма. Может Крым вернуться в состав Украины?

Л.К. Он должен вернуться, потому что аннексия Крыма состоялась вопреки нормам международного права. Крым должен вернуться!

«ДС» Когда?

Л.М. Вот этого никто не скажет. Я против шапкозакидательства, мол, пару шагов… Нет. РФ еще раз подтвердила, что Крым официально введен в состав РФ и речи никакой не может идти о возврате Крыма. На этом будет стоять Россия. Но объективно может сложиться такая ситуация, когда Россия не сможет влиять активно на ситуацию, не сможет удержать Крым. Украина должна работать в этом направлении и быть готовой к такой ситуации. Если возникнет такая ситуация в самой РФ — Крым вернем.

«ДС» Какое сейчас наиболее реалистичное будущее для Донбасса?

Л.К. Думаю, Украина может при поддержке Евросоюза и США предложить новый сценарий восстановления мира на Донбассе. Здесь нет вопроса возврата, Донбасс Россия не присоединяла, проблема в потере Украиной контроля над частью территории Донецкой и Луганской областей. Чтобы восстановить этот контроль, там нужно установить власть и конституционный строй Украины. Для этого первый шаг — прекращение боевых действий. Там до сих пор убивают людей. Украина может укреплять свою обороноспособность, проводить разъяснительную работу, объяснять ситуацию странам Запада, предлагать партнерам свои варианты прекращения войны и установления контроля Украины над этими территориями.

«ДС» Но какие могут быть варианты?

Л.К. Давайте начнем с того, на что не пойдет Украины. Федерализация — нет, отметаем сразу. Я думаю, Украина могла бы рассмотреть любые вопросы, касающиеся Донбасса при условии, что вопрос территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ в порядок дня не попадают. Если та сторона соглашается, любые вопросы можно обсуждать. Можно даже пойти на частичную автономизацию. Нет вопросов, которые нельзя обсуждать.

«ДС» Бессменный глава РФ Владимир Путин с президентом Украины Петром Порошенко не хочет встречаться. И заявляет вообще, что украинцы и русские один народ, а если так, то Порошенко или кто-то другой никого не представляет. Как тут можно сесть за стол переговоров?

Л.К. Не только это. Они говорят даже о единой конфессиональной территории. Им уже Вселенский Патриарх говорит, что Вселенская патриархия не признает права РПЦ на конфессиональную территорию Украины, включение под контроль Москвы украинской территории было не каноническим. А РПЦ продолжает все о «единой конфессиональной территории». То есть они не считаются ни с мировым опытом, ни с нормами, порядком. Это страна, которая ведет себя неуважительно к другим. Такие они и есть.

Почему Путин не хочет садиться с Порошенко и договариваться? А он с любым не сядет, пока тот, кто сядет в кресло президента Украины, не скажет, что он соглашается с предложениями России. Вот тогда сядет. Капитуляцию он примет. А что значит согласиться с предложениями Москвы? Стать второй Беларусью, потерять свою государственность.

«ДС» Да, с Лукашенко встречается …

Л.К. Потому что это сателлит России. Но Украина на такой шаг не пойдет. Мы не должны говорить, что мы не хотим налаживать нормальные отношения с русским народом. Это будет неправильно. Но мы хотим, чтобы наши отношения основывались на взаимном уважении, сохранении Украины как суверенного государства.

«ДС» А кто вообще может заставить ядерную державу вести реальный, а не традиционный бутафорский диалог?

Л.К. Кроме тех, кто есть — других не найдем. Это Евросоюз и США, G7 и G20. Они силой ничего делать не будут. США не начнут войну с Россией ради Украины, но у них есть рычаги воздействия иного типа. Есть санкции, дипломатическая изоляция, изоляция государства в целом. Нынешние санкции это еще не конец, может быть больше санкций. Думаю, что в конце концов мировые государства должны понять, что есть страна, которая может стать источником серьезного конфликта. Украина сегодня защищает не только себя, поэтому мы требуем соответствующих действий в отношении России. Видите, Трамп встретился с Путиным в Хельсинки. И все поднялись на то, чтобы заставить Трампа рассказать, не разменял он чего-то там? Я очень доволен реакцией конгрессменов и мировых СМИ. Мир все глубже понимает ситуацию.

«ДС» Почему тогда Меркель, Трамп, Макрон, Абэ встречаются с Путиным, это трудно назвать изоляцией?

Л.К. Пока изоляции нет. Я думаю, что для того, чтобы обработать широкую программу отношений с такой Россией Путина, они все должны с ним встречаться. Я не могу сказать, что это они делают неправильно. Суть не в том, что они встречаются. Суть в том, что они там реально обсуждают, какая там проблематика, какое место Украины, какие требования выставляют перед РФ в качестве члена мирового сообщества.

Я знаю Россию, учился там и объездил российскую глубинку. Вы думаете, что санкции касаются как-то российской глубинки? Там никогда не было ничего, и нет ничего. Они даже не знают, что такое — санкции. Санкции касаются Москвы и Петербурга, тех людей, которые имеют капиталы на Западе. Широкой общественности это недоступно. Ну, вот я там приходил в магазин. Там килька, хлеб и водка. Спрашиваю: как живете? Все хорошо. Это миллионы людей. Какие санкции? И Путин это знает. Терпение российского народа — невероятный ресурс для Кремля.

А вот действия Путина — это уже другое. Коснулось пенсий — люди реагируют. Почему? Потому что приняли закон, не посоветовавшись с людьми. Особенность участия народа в политике различны в каждой стране. Когда народ выходит на улицу — в один день все может измениться. У нас так было — Майдан и нет Януковича. Распад СССР. Один день — его нет. Кто мог предположить, что СССР перестанет существовать?

«ДС» И вы тоже?

Л.К. Я объективно не представлял. Но когда на референдуме 23 млн сказали, что они не хотят жить в СССР — все закончилось. Не в Беловежье это решилось, люди решили.

«ДС» Почему в Украине было пять президентов, в Беларуси — два, а в России после Ельцина только преемники или меняются местами Путин с Медведевым?

Л.К. Мы ближе к Европе в этом. У нас демократия. Другое дело, что мы не умеем использовать политическую демократию. Все президенты наши до конца не знали, что такое демократия и как жить в ней. И сейчас не знают. Какая у нас сейчас республика?

«ДС» Парламентско-президентская…

Л.К. А такое ощущение, что президентская республика. В премьеры даже ангела поставьте — будет системный конфликт с президентом. Кажется, Петр Кропоткин говорил, что если мы приведем даже ангела к власти, то через некоторое время у него вырастут рога! Так и у нас выходит. И так будет, пока не будем жить по Конституции, пока народ не поднимется до состояния постоянного воздействия на чиновника, а не преклонение перед ним. Ведь это страх человека перед властью он еще с тех, советских времен, но нет уже у чиновников той власти. Общество не должно бояться государства.

Леонид Кравчук, первый президент Украины (1991-1994)

Родился 10 января 1934 г. в селе Великий Житин, Волынское воеводство, Польской Республики.

В 1958 г. окончил Киевский государственный университет им. Т. Шевченко, экономист, преподаватель политэкономии. Кандидат экономических наук.

Профессор ряда национальных и зарубежных университетов.

1958-1960 гг. — преподаватель Черновицкого финансового техникума.

1960-1967 гг. — консультант-методист Дома политпросвещения, лектор, помощник секретаря, заведующий отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ.

1967-1970 гг. — аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС.

1970-1988 гг. — завсектором, инспектор, помощник секретаря ЦК, первый заместитель заведующего отделом, завотделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.

1988-1990 гг. — заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ, второй секретарь ЦК КПУ.

1989-1990 гг. — кандидат в члены Политбюро ЦК КПУ. 1990-1991 гг. — член Политбюро ЦК КПУ (в августе 1990-го заявил о выходе из КПСС), Председатель Верховного Совета УССР, а затем — Украины. Народный депутат Верховного Совета УССР Х-ХІ созывов, народный депутат Украины ХІІ (І) созыва. Сложил полномочия в связи с избранием в декабре 1991-го президентом Украины.

В июле 1994 г. Кравчука на посту президента сменил экс-премьер-министр Леонид Кучма.

1994-2006 гг. — народный депутат Украины II-IV созывов. Был членом комитета Верховной Рады по иностранным делам и связям с СНГ Верховной Рады Украины. Входил во фракции «Социально-рыночный выбор», «Конституционный центр».

В парламент III и IV созывов прошел по списку СДПУ(о). Во время IV созыва возглавлял фракцию СДПУ(о). Был членом этой партии.

С 2011 г. почетный президент фонда «Перспектива Украины».





Источник