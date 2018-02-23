LeoGaming попала в список крупнейших fintech-компаний Украины

Вчера, 22 февраля 2018 года, UNIT City и USAID представили первый каталог украинских fintech-компаний, который также включил в себя подробный анализ инновационных проектов, которые были реализованы в Украине по состоянию на начало 2018 года, а также карту развития рынка.

Fintech-экосистема Украины сформирована следующими компаниями, среди которых присутствует и LeoGaming (ФК “Леогейминг Пей”)– международная процессинговая компания со штаб-квартирой в Киеве – отвечающая за прием платежей в пользу различных онлайн-игр и создающая платежные решения для бизнеса.

«Финтех в Украине развивается давно и активно, а теперь у него есть фундаментальное исследование, лишний раз доказывающее, что наш рынок идет на уровне с общемировым – особенно там, где инициатива бизнеса поддерживается госрегулятором. И главная причина развития – это тот банковский кризис, который мы могли наблюдать последние годы. Множество банковских структур были ликвидированы, тем самым давая дорогу инновационным платежным решениям от LeoGaming и наших коллег по цеху» — заявила генеральный директор LeoGaming Алена Дегрик.

С подробностями доклада вы можете ознакомиться по данной ссылке. Приводим ключевые цифры исследования, показывающие темпы развития рынка платежных услуг:

Общее количество финтех-стартапов – 80

58% из них было основано после 2015 года

Около 84% стартапов закончили разработку продукта и начали продажи

49% на стадии поиска инвестиций

Более 87% украинских банков начали работу с fintech-стартапами

70% основателей стартапов являются бывшими сотрудниками банков





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