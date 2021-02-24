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Лента отчиталась о рекордной EBITDA и чистой прибыли

E-commerce 24 Фев 2021
Лента отчиталась о рекордной EBITDA и чистой прибыли
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Лента опубликовала финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г.

Основные финансовые показатели за 2020 г.

Выручка выросла на 6,7% г/г до 445,5 млрд руб.;

Выручка от розничных продаж выросла на 7,3% г/г до 437,5 млрд руб. благодаря высоким результатам ключевых форматов «Ленты» — гипермаркетов и супермаркетов;

Валовая прибыль выросла на 10,7% до 101,5 млрд руб., что привело к увеличению валовой маржи на 83 б.п. г/г до 22,8%;

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились до 18,3% от выручки, что на 3 б.п. г/г ниже;

EBITDA достигла рекордного уровня в 39,3 млрд руб., показав рост на 15,8% г/г, в результате чего рентабельность по EBITDA выросла на 69 б.п. до 8,8%;

Чистая прибыль выросла до 17,4 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в 2,1 млрд руб. в предыдущем году, а рентабельность по чистой прибыли выросла до 3,9%;

Капитальные вложения составили 7,6 млрд руб., что на 46% г/г меньше;

Чистые денежные средства от операционной деятельности составили 27,3 млрд руб. снизившись на 12,3% г/г ;

Показатель «Чистый долг/EBITDA» сократился до 1,5х против 2,3х в 2019 г.


Основные финансовые показатели за II полугодие 2020 г.

Выручка во II полугодии 2020 г. выросла на 4,7% относительно II полугодия 2019 г. до 228,5 млрд руб.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились до 19% от выручки.

Скорректированная EBITDA составила 17,2 млрд руб., опустившись на 3,2% г/г, рентабельность — 7,5% против 8,2% во II полугодии 2019 г.

Чистая прибыль по итогам II полугодия 2020 г. составила 8 млрд руб., что на 244,4% боьше чем за аналогичный показатель предыдущего года.

Компания предоставит прогноз на 2021 г. на Дне стратегии 18 марта 2021 г. По состоянию на 11:15 МСК бумаги Ленты растут на 1,2% и выглядят лучше рынка.

Комментарий Гаврилова Павла, БКС Мир инвестиций:

«Лента предоставила позитивные финансовые результаты. Положительная динамика прослеживается практически во всех ключевых показателях. К важным моментам стоит отнести рост рентабельности и рекордные значения EBITDA и чистой прибыли.

Лента продолжает уменьшать долговую нагрузку, что может положительно сказаться на решении о начале выплаты дивидендов. Компания также может расширить возможности по увеличению бизнеса, в частности перспективным направлением является электронная коммерция.

Ситуация с пандемией все еще влияет на ритейлеров, однако постепенное восстановление может способствовать сокращению расходов в будущем. Долгосрочный взгляд остается умеренно позитивным».

БКС Мир инвестиций

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