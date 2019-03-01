Lego перейдет на онлайн-модель торговли из-за закрытия магазинов игрушек

Производитель конструкторов Lego меняет бизнес-модель. Компания сфокуcируется на онлайн-продажах, поcкольку люди все реже покупают игрушки в традиционных магазинах, пишет Bloomberg.

«Электронная коммерция играет все более важную роль для отрасли. Основной рост продаж в будущем мы видим именно в онлайне», — заявил исполнительный директор Lego Нильс Кристиансен.

Кристиансен отметил, что даже если покупатели приходят за конструктором в традиционный магазин, они все равно сначала ищут товар онлайн, например на Amazon.

По словам главы Lego, с переходом компании в интернет дети больше не смогут подержать и потрясти коробку с деталями конструктора перед покупкой, поэтому компании придется придумать, чем заменить эти впечатления.

Из-за того, что люди стали меньше ходить в обычные магазины, Lego лишилась крупного партнера. В 2018 году американcкая сеть Toys R закрыла все свои торговые точки в мире на фоне падения продаж. Lego пришлось договориться с Walmart и Target об увеличении поставок, чтобы компенсировать потери.

Выручка Lego в 2018 году выросла на 4% и составила $5,6 млрд. Компании удалось вернуться к росту после первого за 13 лет сокращения продаж в 2017 году.

Повысить продажи? Легко! Сервисы от проверенных компаний в B2B-магазине Rusbase.

В феврале 2018 года Lego представила сразу два проекта с дополненной реальностью. Компания открыла магазин одежды в Snapchat и выпустила конструкторы с элементами AR.

Если у вас есть новости, пишите на news@rb.ru. Мы читаем все письма.

В нашем Instagram @rusbase сегодня есть на что посмотреть! Подписаться

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter





Источник