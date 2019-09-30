Легализация казино и азартных игр. Что предлагает Кабмин. , Экономика

Кабинет министров одобрил проект закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который предлагает новый комплексный подход к вопросу.

Документ предусматривает введение системы лицензирования деятельности в сфере азартных игр: с ограниченным количеством лицензий, дифференцированным размером платы за них в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения.

Размер платы за лицензии будет определяться по результатам электронных аукционов, для участия в которых организаторы азартных игр должны соответствовать квалификационным и финансовым требованиям, предусмотренным законопроектом.

Законопроект определяет специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов. Казино предлагается размещать в специальной игорной зоне на территории отелей категории «пять звезд», а для залы игровых автоматов – на территории отелей категории от «трех» до «пяти» звезд. Это, в частности, позволит ввести «фейс контроль», чтобы предотвратить участие несовершеннолетних в азартных играх.

Также документом вводится принцип «ответственной игры». Он предусматривает проведение организатором азартных игр мер по минимизации негативных последствий игровой зависимости (лудомании) и создания механизмов борьбы с ней.

Проектом предусмотрено создание специального органа по надзору за всеми видами деятельности в сфере азартных игр. Он будет осуществлять лицензирование, вести публичные реестры, содержащие информацию о лицензиатах и места проведения азартных игр, устанавливать требования по сертификации игорного оборудования и программного обеспечения, проводить электронные аукционы лицензий.

Предусмотрено усиление финансовой, административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.

В частности, авторы инициативы рассчитывают привлечь инвестиции в экономику, создать дополнительные рабочие места и получить существенный источник дополнительных поступлений в госбюджет.

Формально в Украине с 2009 года действует запрет игорного бизнеса бизнеса





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