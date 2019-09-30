Легализация казино и азартных игр. Что предлагает Кабмин. , Экономика

Кабинет министров одобрил проект закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который предлагает новый комплексный подход к вопросу.
Документ предусматривает введение системы лицензирования деятельности в сфере азартных игр: с ограниченным количеством лицензий, дифференцированным размером платы за них в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения.
Размер платы за лицензии будет определяться по результатам электронных аукционов, для участия в которых организаторы азартных игр должны соответствовать квалификационным и финансовым требованиям, предусмотренным законопроектом.
Законопроект определяет специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов. Казино предлагается размещать в специальной игорной зоне на территории отелей категории «пять звезд», а для залы игровых автоматов – на территории отелей категории от «трех» до «пяти» звезд. Это, в частности, позволит ввести «фейс контроль», чтобы предотвратить участие несовершеннолетних в азартных играх.
Также документом вводится принцип «ответственной игры». Он предусматривает проведение организатором азартных игр мер по минимизации негативных последствий игровой зависимости (лудомании) и создания механизмов борьбы с ней.
Проектом предусмотрено создание специального органа по надзору за всеми видами деятельности в сфере азартных игр. Он будет осуществлять лицензирование, вести публичные реестры, содержащие информацию о лицензиатах и места проведения азартных игр, устанавливать требования по сертификации игорного оборудования и программного обеспечения, проводить электронные аукционы лицензий.
Предусмотрено усиление финансовой, административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.
В частности, авторы инициативы рассчитывают привлечь инвестиции в экономику, создать дополнительные рабочие места и получить существенный источник дополнительных поступлений в госбюджет.
- Формально в Украине с 2009 года действует запрет игорного бизнеса. Но на практике он работает «в тени». Государство практически утратило контроль за ведением этого бизнеса. Эксперты подсчитали, что госбюджет может получить дополнительно около 10 млрд грн после легализации азартных игр.