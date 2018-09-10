ЛДПР вышла на первое место на выборах в Горсовет Красноярска

10 сентября 8:04
На выборах депутатов Горсовета Красноярска по партийным спискам лидирует ЛДПР, набравшая более 28% голосов. У «Единой России» только второе место и 26%. Таковы данные Центризбиркома РФ к 6 часам утра.
Следом за лидерами идут КПРФ и «Справедливая Россия», набравшие 15,94 % и 9,06 % соответственно. У «Зеленых» 6,49%. «Яблоко» и «Гражданская платформа» набрали менее 5% (1,35 и 1,82%). Против всех кандидатов проголосовало 8,55 %. Явка составила около 20%.
Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты появятся в течение дня 10 сентября.
На кресла депутатов Красноярского горсовета претендует 409 кандидатов: 91 из них шел по одномандатным округам (т.е. голосовать нужно было за конкретного человека) и 318 — по партийным спискам.
Красноярский Горсовет состоит из 36 народных избранников. 18 из низ выбираются по партийным спискам, еще 18 — по одномандатным округам. Предварительные данные депутатам-одномандатникам Избирком уже опубликовал.
Одновременно с выборами депутатов Горсовета Красноярска 9 сентября прошли выборы нового губернатора края. В губернаторской гонке с 60% голосов лидирует Александр Усс, более 23% у кандидата от ЛДПР Егора Бондаренко и 12,24% у представителя «Справедливой России» Александра Лымпио.
И. о. губернатора Красноярского краяДепутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПРСекретарь Бюро Совета красноярского отделения партии «Справедливая Россия»
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