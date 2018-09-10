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ЛДПР вышла на первое место на выборах в Горсовет Красноярска

Политика 10 Сен 2018
ЛДПР вышла на первое место на выборах в Горсовет Красноярска
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10 сентября 8:04

На выборах депутатов Горсовета Красноярска по партийным спискам лидирует ЛДПР, набравшая более 28% голосов. У «Единой России» только второе место и 26%. Таковы данные Центризбиркома РФ к 6 часам утра.

Следом за лидерами идут КПРФ и «Справедливая Россия», набравшие 15,94 % и 9,06 % соответственно. У «Зеленых» 6,49%. «Яблоко» и «Гражданская платформа» набрали менее 5% (1,35 и 1,82%). Против всех кандидатов проголосовало 8,55 %. Явка составила около 20%.

Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты появятся в течение дня 10 сентября.

На кресла депутатов Красноярского горсовета претендует 409 кандидатов: 91 из них шел по одномандатным округам (т.е. голосовать нужно было за конкретного человека) и 318 — по партийным спискам.

Красноярский Горсовет состоит из 36 народных избранников. 18 из низ выбираются по партийным спискам, еще 18 — по одномандатным округам. Предварительные данные  депутатам-одномандатникам Избирком уже опубликовал. 

Одновременно с выборами депутатов Горсовета Красноярска 9 сентября прошли выборы нового губернатора края. В губернаторской гонке с 60% голосов лидирует Александр Усс, более 23% у кандидата от ЛДПР Егора Бондаренко и 12,24% у представителя «Справедливой России» Александра Лымпио.

Усс Александр ВикторовичИ. о. губернатора Красноярского краяБондаренко Егор СергеевичДепутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПРЛымпио Александр СергеевичСекретарь Бюро Совета красноярского отделения партии «Справедливая Россия»
















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