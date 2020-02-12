Лазорко восстановился на работе в Укртранснафте. ТЭК, Экономика

Александр Лазорко возобновил работу в государственной Укртраснафте, получив должность заместителя гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами. Об этом свидетельствует информация на сайте госкомпании.

По информации издания enkorr, Лазорко занял эту должность в конце января 2020 года.

Скриншот сайта госкомпании Укртраснафта

Согласно судебному реестру, 11 августа 2017 года Луцкий горрайонный суд Волынской постановил восстановить Александра Лазорко в должности предправления Укртраснафты, отменив приказ госкомпании об его увольнении.

Суд также решил взыскать с пользу топ-менеджера средний заработок за время вынужденного прогула за период с 11 август 2015 года по 11 августа 2016 года в размере 695 117 грн.

3 октября 2019 год Волынский апелляционный суд оставил в силе это решение, отклонив апелляционную жалобу Укртранснафты.

Почему это важно

Игорь Коломойский называл Александра Лазорко своим менеджером и в 2015 году лично приехал защищать его от увольнения с должности главы государственной Укртранснафты. Олигарх проиграл, Лазорко объявили в розыск, он скрывался от правоохранителей в Лондоне. В сентябре топ-менеджер вернулся в Украину и уже в этом году добился восстановления на предприятии. Кейс Лазорко наглядно показывает: чиновники (от президентов до рядовых служащих в департаментах ведомств) приходят и уходят. Олигархи остаются и используют любую возможность, чтобы вернуть статус кво. Время играет в их пользу.

Объясняет руководитель делового блока LIGA.net Андрей Самофалов

Лазорко занимал должность предправления государственной Укртранснафты около шести лет – с 2009 по 2015 годы. В марте 2015-го его отстранили от выполнения полномочий, а в августе того же года — уволили по истечению контракта, после чего топ-менеджер выехал из Украины в Лондон, где и жил вплоть до июня 2019-го. Причиной его увольнения были были манипуляции с хранением нефти на заводах группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что стоило госкомпании в 2015 году около 2,5 млрд грн в день.

До Укртранснафты Александр Лазорко возглавлял НПЗ Нефтехимик-Прикарпатья и НПК-Галичина, принадлежащие Привату.





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