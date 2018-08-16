Лазарет для сирийской экономики: как в САР планируют восстанавливать страну после разрушительной войны

В Дамаске разработали стратегию по обеспечению энергоресурсами до 2033 года. Восстановление энергоснабжения позволит запустить экономику, отмечает министр местного самоуправления республики Хусейн Махлюф. При этом чиновник отметил и проблемы, стоящие перед властями: недостаток квалифицированных трудовых ресурсов и антисирийские санкции. Опрошенные RT эксперты считают, что ограничительные меры Запада могут стать серьёзным тормозом на пути государства к миру. Значительно ускорить процесс может поддержка России и Китая, а также обучение сирийцев за рубежом, поясняют политологи.

В Сирии разработали стратегию обеспечения страны энергоресурсами до 2033 года. Об этом на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев сказал министр местного самоуправления САР Хусейн Махлюф. Он отметил, что разработанный Министерством нефти и минеральных ресурсов план поможет запустить промышленность и обеспечить население товарами широкого потребления.

«Для нас крайне важно создать достойные условия жизни сирийцам, пожелавшим вернуться в свои дома. Сирийское правительство работает над упрощением процедур возвращения всех беженцев, восстанавливает жильё и с помощью соответствующих программ создаёт рабочие места и повышает уровень жизни», — сказал он.

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Мехлюв также добавил, что в Сирии уже восстановлено более 300 административных зданий, около 280 км автодорог, проложено более 200 км электропередач и введено в эксплуатацию не менее 80 электростанций, а также порядка 70 объектов водоснабжения. В нескольких сотнях населённых пунктов обустраивается инфраструктура для размещения одного миллиона беженцев.

В стране также восстановлено более 200 образовательных учреждений, однако возможна отсрочка начала учебного года до 1 октября, отмечает министр. Это связано с тем, что ещё 450 школ будут готовы принять учащихся только к концу сентября.

Тем временем в районе Алеппо после освобождения региона было запущено около 1300 цехов — государство выделяет предприятиям субсидии для повышения уровня занятости, сказал министр. Однако он отметил, что стране не хватает квалифицированных кадров.

«Для проведения всех указанных восстановительных работ требуются не только строительные материалы, но и трудовые ресурсы. Только для ремонта и строительства дорог в провинции Дараа требуется около 300 рабочих инженерных специальностей», — добавил Махлюф.

Ещё одним фактором, оказывающим негативное влияние на Сирию, чиновник назвал санкции Запада, направленные против страны. По мнению министра, их отмена будет способствовать значительному ускорению процесса восстановления инфраструктуры и государственных институтов.

«Санкции западных стран в отношении Сирии ограничивают развитие экономики страны, мешают быстрому восстановлению инфраструктуры. Их отмена окажет положительное влияние на процесс возвращения сирийских граждан домой, а распределение выделяемых ООН финансовых ресурсов — в первую очередь на строительство школ, больниц — станет мощным инструментом для предотвращения конфликтов в дальнейшем», — сказал Махлюф.

При этом министр указывает на необходимость значительного финансирования для процесса восстановления Сирии. Оказываемая сейчас помощь со стороны международных организаций в виде обеспечения продовольствием или размещения беженцев во временных лагерях в соседних странах не способна решить многие проблемы, считает он.

Автобус с возвращающимися сирийскими беженцами на границе Сирии и Ливана. 13 августа 2018 года

© Andrey BORODULIN / AFP

«Не всё во власти сирийцев»

Санкции мешают инвестировать в инфраструктуру, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. В беседе с RT он напомнил, что ограничения касаются в том числе и операций с долгами сирийских компаний.

«Наши американские коллеги не дают европейским партнёрам нормально доставлять гуманитарную помощь, как это было сделано в Ираке, например. Поэтому полноценно восстанавливать инфраструктуру, особенно логистические центры, достаточно сложно», — сказал он.

Абзалов считает, что необходимо обеспечить условия для нефтагазового сектора сирийской экономики, так как это очень важная часть валютных поступлений Сирии. В целом, по мнению эксперта, САР обладает высоким экспортным потенциалом, потому что есть инфраструктура на восточном побережье Средиземного моря.

При этом разрушения в районе Дамаска и Алеппо, двух крупнейших сирийских городов, привели к тому, что значительная часть населения потеряла доступ к транспортным артериям страны. На данный момент существует несколько магистралей, которые контролируются Дамаском, — ведущие в Ирак и Турцию. Но наибольшее значение имеет железнодорожное сообщение.

«Это (перевозка по дорогам. — RT), во-первых, намного дольше, во-вторых, грузовой трафик серьёзно ухудшает инфраструктуру в целом. Наконец, в последние годы очень усложнился процесс снабжения. Поэтому большинство перевозок осуществляется дорожным транспортом. Более экономически эффективным был бы, конечно, железнодорожный транспорт. Он позволяет системно осуществлять транспортировку и минимизировать риски с различного типа задержками», — отметил эксперт.

По мнению профессора Института стран Азии и Африки МГУ Владимира Исаева, самая сложная сейчас задача — обеспечить вернувшихся сирийцев водой, жильём и электричеством. Общее число прибывших обратно беженцев свыше 1 млн 200 тыс. человек.

«Для восстановления сирийской экономики называют цифру $400 млрд. Но сирийцы отрезаны от мировых рынков заёмных средств, значительная часть их нефти, которую они поставляли, находится в районе Ракки, которая им пока недоступна. Рассчитывают они во многом на гуманитарную помощь, которую предоставляет Россия, рассчитывают на помощь Китая», — сказал он RT.

При этом сфера энергетики пострадала не так сильно, как некоторые другие отрасли, отметил Исаев. Одна из плотин на Евфрате, указывает он, вообще не пострадала, с неё в данный момент идут поставки электроэнергии.

«Пострадали линии электропередачи. Их восстановить не очень сложно, но эти линии в ряде случае проходят по районам, где ведутся боевые действия, или по ряду заминированных территорий. Эта проблема тоже серьёзно стоит», — добавил он.

При этом отсутствие квалифицированных специалистов негативно сказывается на всех проектах, подчёркивает Исаев. Он убеждён, что многих инженеров, бежавших от войны, сложно будет быстро вернуть в САР.

«Ситуация очень сложная, они (власти Сирии. — RT) пытаются привлечь их на прежние места, но не всё во власти сирийцев. Некоторые нашли работу за рубежом, значительная часть осела в Ливане, некоторая часть в Иордании, кто-то в Турции. Менять наладившуюся жизнь достаточно сложно», — сказал он.

При этом Исаев отметил, что немало сирийцев сейчас учатся за рубежом, в частности в России.

«Мы (Россия. — RT) выделили определённую квоту, но число заявок превышено в пять раз. В основном обучаются на врачей и инженеров», — заключил он.

Амнистия для боевиков

Тем временем президент САР Башар Асад подписал несколько указов об амнистии участников боевых действий в Сирии. Хусейн Махлюф рассказал, что их действие касается некоторых категорий граждан.

«Процедура урегулирования этого вопроса (амнистии. — RT) носит индивидуальный характер и зависит от степени участия в боевых действиях каждого конкретного сирийского гражданина, в том числе — объявленного по разным причинам в розыск», — передал он слова главы государства.

Другой инициативой правительства стала отсрочка от армии на один год для тех граждан, которые вернулись в Сирию. По данным Национального центра управления обороной России, в САР за последние 2,5 года на родину вернулись порядка 300 тыс. сирийцев.





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