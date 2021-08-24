Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на 76-й генассамблее ООН, соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)», — говорится в документе.

Кроме того, в делегацию, в частности, вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.