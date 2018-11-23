Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

23:1123.11.2018

(обновлено: 00:06 24.11.2018)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.

Захарова пошутила про роль «русских хакеров» на выборах в СШАВыступая на конференции «Средиземноморье: римский диалог» Лавров упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией. Трансляцию мероприятия вело видеоагентство Ruptly.

Лавров привел в пример обвинения Финляндии и Норвегии во «вмешательстве» России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО Trident Juncture. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», — заключил Лавров.

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Присутствующие в зале встретили заявление министра смехом и аплодисментами.

Учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») проходили с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии обвинило Россию в создании помех для сигнала GPS-навигации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил тенденцию обвинять Россию «во всех смертных и иных грехах», подчеркнув, что подобные утверждения не имеют под собой оснований.





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