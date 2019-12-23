Лавров назвал украинский Крым «аномалией» — Новости политики

Такое заявление глава МИД РФ сделал во время «правительственного часа» в Совфеде.

Сергей Лавров / REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у политиков, которые не признают аннексию Россией Крыма, есть проблема с «адекватностью», а полуостров в составе Украины до захвата это – «аномалия».

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал во время «правительственного часа» в Совете федерации России.

«Независимо от закрытых или открытых, кулуарных или некулуарных разговоров, все всё понимают. Упорство, с которым продолжают вворачивать упоминания Крыма в русофобские заявления по Украине, многим другим направлениям (нас сейчас обвиняют во всем: и в Сирии, и в Ливии – везде мы виноваты), заставляет задуматься над адекватностью людей, занимающихся реальной внешней политикой», — сказал Лавров.

«Не понимать того, что Крым – это Россия, и что все три десятилетия, когда Крым волею судеб и вопреки желаниям его жителей находился вне Российской Федерации, – это была аномалия, значит, ничего не понимать в истории», — добавил он.

По мнению Лаврова, «серьёзные люди давно все поняли».

«Продолжение вброса «крымской карты» в риторику, которой увлекаются некоторые наши западные коллеги, означает только одно: они «заряжены» исключительно одержимостью сдерживания Российской Федерации. Более разумных, более адекватных аргументов, которые хоть чуть-чуть могли бы восприниматься, как предлог для серьезного разговора, у них попросту нет», — сказал он.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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