Лавров: На севере Афганистана ИГ готовит плацдарм для наступления: EADaily

В Афганистане террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ) готовит плацдарм для наступления. Это происходит на фоне вывода военных контингентов НАТО и безответственного подхода ряда официальных лиц в Кабуле. Об этом сегодня, 2 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Важно обратить внимание на Афганистан, куда игиловцы активно стягивают свои силы, причем делают это, используя непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров (Кабула с талибами. — прим. EADaily). Нас это волнует, поскольку игиловцы осваивают активно территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границах стран, которые являются нашими союзниками, в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач», — сказал он.

В этой связи Россия проводит консультации со странами — участницами ОДКБ для обеспечения безопасности Центральной Азии.

«Пытаемся, конечно же, вразумить политические круги о необходимости прекратить затягивание процесса переговоров, достижения договоренностей по формированию переходного правительства, — обратил внимание глава МИД РФ. — Делаем это и в составе так называемой расширенной „тройки“, это Россия, Китай, США и Пакистан».

Как сообщало EADaily , накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рост активности талибов на севере Афганистана не вызывает особого беспокойства, а проблемы сопредельным странам могут создать только потоки афганских беженцев, которые начнутся при возвращении «Талибана» (движение запрещено в РФ) к власти.

«В целом не склонны драматизировать традиционное для данного периода года обострение вооруженного противостояния между правительственными силами и боевиками движения „Талибан“, — сказала она. — В этой части Афганистана (на северо-востоке) за последние 10 дней под контроль боевиков перешли более тридцати уездов, силы национальной безопасности Афганистана с трудом сдерживают натиск. Вместе с тем крупные города и административные центры провинций, включая столицу государства Кабул, остаются нетронутыми, это свидетельствует о том, что у вооруженной оппозиции в настоящий момент отсутствуют необходимые для этого ресурсы».

Таким образом, можно предположить, что в МИД РФ видят большую разницу между двумя исламистскими группировками — ИГ и талибами, которые всегда конкурировали друг с дургом в борьбе за контроль над территориями в Афганистане.