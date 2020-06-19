Лаванда проложила путь к обогащению в Синьцзяне_russian.china.org.cn







В последние годы в деревне Сыгун поселка Луцаогоу уезда Хочэн Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ в рамках стратегии возрождения сельских районов, опираясь на развитие индустрии лаванды площадью 10000 му и используя модель «кооператив+предприятие+крестьянские дворы+электронная коммерция», удалось трудоустроить более 200 крестьян и пастухов. Посредством продажи продукции из лаванды, развития сельского туризма и отдыха осуществлено трудоустройство по месту проживания или поблизости от него более 1000 избыточных рабочих сил из окрестных деревень, включая людей из бедных семей. Уезд Хочэн, который обладает уникальными природными ресурсами, является одним из самых подходящих для выращивания лаванды регионов в мире и называется «краем лаванды» в Китае. В настоящее время площадь лавандовых полей в уезде Хочэн примерно 56000 му. В 2019 году производство эфирного масла из лаванды составило примерно 300 тонн, сухих цветов — 1500 тонн, годовой объем производства достиг 1,5 миллиарда юаней. Индустрия лаванды позволила открыть свой бизнес или найти работу более 15000 человек.





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