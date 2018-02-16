Латышский националист: Гибель россиян в Сирии станет уроком для Москвы: EADaily

Депутат Сейма Латвии от праворадикального Национального блока Янис Домбрава выказал удовлетворение слухами о смерти 200 российских военных в Сирии. Политик написал в соцсети Facebook, что массовая гибель соотечественников должна послужить хорошим уроком для россиян.

«СМИ сообщают, что, защищая курдов, США нанесли ракетный удар, уничтоживший около 200 российских наемников. Если это правда, то это тяжелый удар по русской бравурности. В будущем они подумают дважды, прежде чем начать оккупировать чужие земли со своими войсками», — написал депутат. Ранее, как уже сообщало EADaily, Кремль призвал журналистов не руководствоваться информацией о якобы массовой гибели россиян в Сирии.

Напомним, что накануне Домбрава, известный своими многочисленными шовинистическими высказываниями, заявил, что Латвии необходимо четко следовать в фарватере политики США. ««Латвии угрожают многие вещи, но в настоящий момент реальная угроза нашей независимости исходит только от России. Только слепые люди не видят этого. И Латвия свою внешнюю политику строит таким образом, чтобы уменьшить эту угрозу. Латвия тесно сотрудничает с теми странами, которые заинтересованы, чтобы сделать наши государства экономически сильными и независимыми от России. Латвии необходимо поддерживать позицию США, ведь для нас важно получать поддержку Америки по важным государственным вопросам», — уверен политик-праворадикал.

Он добавляет, что в интересах Латвии сильное НАТО. «В Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Румынии, Великобритании, Греции и США на оборону тратится 2% от ВВП. Мы призываем и другие страны альянса увеличивать свои оборонные бюджеты, чтобы НАТО стало еще сильней. Национальный блок уже долго делает превентивные шаги для снижения гибридных угроз — вне зависимости от того, идут ли нападения в кибер-пространстве, либо это кампании пропаганды, направленные против нашей страны за деньги международных организаций. Борьба за умы людей продолжится. Мы не позволим, чтобы демократия в таком виде была использована против самой демократии. Сто лет назад было создано наше государство! Латышские солдаты отвоевали свободу. Вступая в столетие независимости, целью Латвии является то, чтобы наша страна была сильной, справедливой, латышской и свободной. Пусть наш народ, его язык и культура развивается сквозь века. Пусть наши соотечественники чувствуют себя безопасно и обеспечено. Именно по этому пути нашей Конституции и пойдет Латвия в ближайшие годы!», — заключил Домбрава.





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