Латвийские новобранцы страдают из-за плохих зубов: EADaily

Проблемы с зубами у потенциальных новобранцев создают кадровый дефицит в латвийской армии. Национальные вооруженные силы вынуждены за свой счет лечить солдатам зубы, передает «Sputnik Латвия».

В целом профессиональная служба Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии укомплектована на 70%. Сейчас это 5 тысяч военнослужащих, тогда как необходимы 6,5 тысячи. «Оказалось, что у жителей Латвии есть проблемы с зубами и с их гигиеной. Порой у приходивших к нам людей было до сорока процентов плохих зубов. В таком случае мы не можем сразу взять их на службу, а за свои средства помогаем рекрутированным вылечить зубы», — сказал журналистам командующий НВС Леонид Калниньш. Как известно, в Латвии на настоящий момент существует профессиональная армия. Несмотря на возможность сделать карьеру в Национальных вооруженных силах, бесплатное образование, зарплату от 850 евро на руки, бесплатное здравоохранение и ряд других бонусов, желающих идти в профессиональную армию недостаточно.

Напомним, ранее стало известно о планах Национальных вооруженных сил понизить требования к уровню физической подготовки и здоровья новобранцев для того, чтобы набрать необходимое количество человек. По словам начальника Объединенного штаба НВС Иво Могильного, комиссия по рекрутированию будет разрешать потенциальному новобранцу вступить в армию, даже если состояние его здоровья не соответствует минимальному стандарту. Затем НВС будут работать над тем, чтобы в течение трех месяцев молодой человек смог достичь минимального уровня. Если за этот срок это удастся, ему разрешат продолжить основные курсы на службе в армии, если нет, тогда с потенциальным солдатом армия распрощается. Латвийские политики и обычные граждане время от времени высказывают идеи о восстановлении обязательного призыва в армию. Однако министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что страна не может себе позволить ввести обязательную военную службу, так как для этого нужны значительные ресурсы и развитая инфраструктура, которой на территории Латвии нет.

Добавим, что заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что в прошлом году 47% населения Латвии не смогли себе позволить посещение стоматолога из-за низкого уровня жизни. «На сегодняшний день это все сказалось на зубах призывников. Хотя надо понимать, что любая армия мира, даже в развитых государствах, сталкивается с этой проблемой, но она решаемая. А в Латвии уже дошли до нижней планки — семьдесят процентов укомплектованности армии. И надо полагать, что состояние зубов призывников станет основной причиной снижения и этого и так довольно низкого процента укомплектованности армии», — сказал Кошкин.





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