Латвийские «нацики» хотя отобрать льготы на проезд у российских пенсионеров: EADaily

Политики от праворадикального Национального блока подали предложение внести поправки в «Закон об услугах общественного транспорта». Радикалы предлагают отменить льготы на проезд в общественном транспорте Риги у пенсионеров, которые являются гражданами других стран, сообщает служба новостей «Латвийского Радио-4».

Напомним, что накануне латвийская газета Diena («День») опубликовала статью, из которой следует, что скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры. «В Латвии безработные граждане и неграждане могут ездить бесплатно с шестидесяти трех лет, а российские, украинские и белорусские пенсионеры — с пятидесяти пяти», — пишет издание. Правила самоуправления предусматривают, что стопроцентная скидка применима ко всем задекларированным в Риге безработным пенсионерам, вне зависимости от их государственной принадлежности. Латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше — женщина в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен от трех до восьми лет раньше, чем латвийцам.

Ни у муниципального предприятия Rīgas satiksme («Рижское сообщение»), ни у руководства муниципалитета нет информации о том, сколько иностранных граждан пенсионного возраста проживает в столице. В других латвийских самоуправлениях пенсионерам также полагаются скидки — например, в Лиепае. Однако, там пенсионер может претендовать на скидку в 50% только если его доходы составляют меньше 300 евро в месяц. Добавим, известие о том, что в рижском общественном транспорте бесплатный проезд предоставляется для всех пенсионеров, вызвал бурю негодования у латышских пользователей соцсетей.

По мнению депутата Сейма Райвиса Дзинтарса, сейчас пенсионеры России и Белоруссии, живущие в Латвии, обладают большими правами, чем граждане страны. «Если такая ситуация происходит, моральная обязанность законодателя — немедленно устранить это положение. Можно дискутировать о том, как лучше это сделать, можно спорить о деталях. Но нет оправдания тому, что из-за отсутствия единого понимания у политиков такая дискриминация сохраняется. Именно такая ситуация существует в столице Латвии. Гражданин Латвии предпенсионного возраста, например, в шестьдесят два года, покупает билет в общественном транспорте за деньги. А гражданин России или Белоруссии уже в пятьдесят пять лет может пользоваться рижским транспортом бесплатно. Если избирателей „Согласия“ такая ситуация не удивляет, то, коллеги, большей части присутствующих, думаю, придется что-то объяснить своим избирателям», — заявил Дзинтарс.

В свою очередь депутат Сейма от оппозиционного «Согласия» Андрей Клементьев выразил мнение, что инициатива Национального блока — это политическая попытка расколоть жителей Риги. «Они пытаются поделить жителей столицы (которые платят налоги и находятся на территории Риги совершенно законно) на две категории. На людей, которые имеют паспорта Латвийской Республики или паспорт негражданина и на жителей Риги, у которых таких паспортов нет. Это люди, которые получили паспорта России, Украины, Белоруссии и других стран Европейского Союза. Жители Риги платят налоги здесь, очень часто эти же граждане других стран ЕС приняли их гражданство из-за экономических проблем. Они просто пожелали выйти на пенсию раньше — напомню, в России люди выходят на пенсию в пятьдесят пять лет, в Латвии в шестьдесят три. Поэтому здесь не надо искать никакой политики, люди просто пытаются выживать», — заключил Клементьев.





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