Лагард заявила о недостаточном запасе прочности мировой экономики

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала глобальную экономику сильной, однако недостаточно мощной для того, чтобы оставаться стойкой к нынешним рискам.

Об этом она заявила во время выступления на Бали, где проходят осенние сборы МВФ и Всемирного банка.

«Является ли экономика сильной? Я думаю, что ответ на это — да, экономика является сильной по состоянию на сегодняшний день. Мы ожидаем, что темпы роста останутся неизменными — на уровне 3,7% в этом году и следующем», — цитирует МВФ слова Лагард.

В то же время, она подчеркнула, что не считает экономику достаточно мощной, поскольку три года подряд показатель темпов роста оставался на одной отметке.

«Даже больше, некоторые риски, которые мы отмечали, в частности во время наших весенних сборов в апреле, уже начали реализовываться, особенно относительно растущих торговых барьеров», — добавила директор-распорядитель Фонда.

По ее словам, если эта напряженность будет иметь такие же тенденции, глобальная экономика понесет значительный удар.

«Поэтому наша твердая рекомендация заключается в том, чтобы ослабить эту напряженность и работать над более сильной глобальной торговой системой, которая является более справедливой, пригодной для целей и для будущего», — подчеркнула Лагард.

Глава МВФ также сказала, что не считает мировую экономику полностью защищенной через 10 лет после глобального кризиса.

«С небывало высоким уровнем глобальных и государственных долгов, частных и правительственных, любое незначительное изменение ветра может спровоцировать отток капитала и экономическую нестабильность на развивающихся рынках», — подчеркнула Лагард, добавив, что на некоторых из этих рынков такие тенденции уже прослеживаются.

В этой связи она отметила необходимость продолжать финансовую регуляторную программу и противостоять риску регресса.

Кроме того, по словам главы Фонда, нынешние преимущества мирового роста являются недостаточными для того, чтобы глобальная экономика продолжала развиваться. Главной проблемой, по ее словам, является чрезмерное неравенство в сфере технологий, торговли, интеграции, а также политические обострения, что усиливает экономическое и социальное напряжение, особенно в развитых странах.

«Вот почему нам нужна продуманная политика и реформы, которые будут не только стимулировать рост, но и делать это всесторонне и стабильно», — подчеркнула директор-распорядитель Международного валютного фонда.

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