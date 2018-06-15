Лагард: США создают угрозы для мировой экономики



Курс дня. Волна паники накроет рынки после Чемпионата мира ФРС, ЕЦБ и Банк России на этой неделе определят дальнейшее направление монетарной политики. ЦБ РФ принимает решение последним — в пятницу. А значит, на позицию нашего регулятора повлияют результаты заседаний в Европе и США. 3712 25:17



Бюджет готов наполниться налоговыми рублями Правительство одобрило законопроект о повышении налога на добавленную стоимость. В ближайшее время документ направят в Госдуму. Как заявил Дмитрий Медведев, бизнес должен нести часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров. 42 04:06



Эксперт приводит как минимум две причины для снижения ставки ЦБ Некоторые аналитики утверждают, что последствия и от сохранения ставки и от ее снижения на четверть процентного пункта будут малозаметны в краткосрочной перспективе. И склоняются в пользу второго варианта. 131 00:28



Эксперт: снижение ставки ЦБ не увидим в течение 3-4 кварталов В пятницу Банк России рассмотрит возможность изменения ключевой ставки. Рекордно низкая инфляция говорит в пользу снижения. Но, по мнению многих экспертов, причин для сохранения текущего уровня в 7,25% значительно больше. Например, планы по увеличению НДС. 136 00:20



Силуанов: источником для Фонда развития станут госзаимствования Объем дополнительных государственных заимствований для Фонда развития составит 3,5 трлн рублей. Это не будет угрожать устойчивости государственных финансов, а также доступности кредитов для частного сектора. 112 00:21



Медведев: сохраним льготы по НДС на социально значимые товары Правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость. Ставка НДС должна увеличиться с нынешних 18 до 20%. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Кабмина. Новая ставка будет действовать с января 2019 года. 140 00:26





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