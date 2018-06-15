Лагард: США создают угрозы для мировой экономики

Курс дня. Волна паники накроет рынки после Чемпионата мира
15.06.2018
ФРС, ЕЦБ и Банк России на этой неделе определят дальнейшее направление монетарной политики. ЦБ РФ принимает решение последним — в пятницу. А значит, на позицию нашего регулятора повлияют результаты заседаний в Европе и США.
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25:17
Бюджет готов наполниться налоговыми рублями
15.06.2018
Правительство одобрило законопроект о повышении налога на добавленную стоимость. В ближайшее время документ направят в Госдуму. Как заявил Дмитрий Медведев, бизнес должен нести часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров.
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04:06
Эксперт приводит как минимум две причины для снижения ставки ЦБ
15.06.2018
Некоторые аналитики утверждают, что последствия и от сохранения ставки и от ее снижения на четверть процентного пункта будут малозаметны в краткосрочной перспективе. И склоняются в пользу второго варианта.
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00:28
Эксперт: снижение ставки ЦБ не увидим в течение 3-4 кварталов
15.06.2018
В пятницу Банк России рассмотрит возможность изменения ключевой ставки. Рекордно низкая инфляция говорит в пользу снижения. Но, по мнению многих экспертов, причин для сохранения текущего уровня в 7,25% значительно больше. Например, планы по увеличению НДС.
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00:20
Силуанов: источником для Фонда развития станут госзаимствования
15.06.2018
Объем дополнительных государственных заимствований для Фонда развития составит 3,5 трлн рублей. Это не будет угрожать устойчивости государственных финансов, а также доступности кредитов для частного сектора.
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00:21
Медведев: сохраним льготы по НДС на социально значимые товары
15.06.2018
Правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость. Ставка НДС должна увеличиться с нынешних 18 до 20%. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Кабмина. Новая ставка будет действовать с января 2019 года.
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