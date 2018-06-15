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Лагард: США создают угрозы для мировой экономики

Мировая экономика 15 Июн 2018
Лагард: США создают угрозы для мировой экономики
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  • Курс дня. Волна паники накроет рынки после Чемпионата мира

    15.06.2018

    ФРС, ЕЦБ и Банк России на этой неделе определят дальнейшее направление монетарной политики. ЦБ РФ принимает решение последним — в пятницу. А значит, на позицию нашего регулятора повлияют результаты заседаний в Европе и США.

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    25:17


  • Бюджет готов наполниться налоговыми рублями

    15.06.2018

    Правительство одобрило законопроект о повышении налога на добавленную стоимость. В ближайшее время документ направят в Госдуму. Как заявил Дмитрий Медведев, бизнес должен нести часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров.

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    04:06


  • Эксперт приводит как минимум две причины для снижения ставки ЦБ

    15.06.2018

    Некоторые аналитики утверждают, что последствия и от сохранения ставки и от ее снижения на четверть процентного пункта будут малозаметны в краткосрочной перспективе. И склоняются в пользу второго варианта.

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    00:28


  • Эксперт: снижение ставки ЦБ не увидим в течение 3-4 кварталов

    15.06.2018

    В пятницу Банк России рассмотрит возможность изменения ключевой ставки. Рекордно низкая инфляция говорит в пользу снижения. Но, по мнению многих экспертов, причин для сохранения текущего уровня в 7,25% значительно больше. Например, планы по увеличению НДС.

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    00:20


  • Силуанов: источником для Фонда развития станут госзаимствования

    15.06.2018

    Объем дополнительных государственных заимствований для Фонда развития составит 3,5 трлн рублей. Это не будет угрожать устойчивости государственных финансов, а также доступности кредитов для частного сектора.

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    00:21


  • Медведев: сохраним льготы по НДС на социально значимые товары

    15.06.2018

    Правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость. Ставка НДС должна увеличиться с нынешних 18 до 20%. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Кабмина. Новая ставка будет действовать с января 2019 года.

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    00:26



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