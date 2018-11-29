Лагард рассказала, когда МВФ займется вопросом выделения денег Украине — РИА Новости

01:3129.11.2018

(обновлено: 12:59 29.11.2018)

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ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) готов в этом году обсудить предоставление помощи Киеву. Такое заявление сделала директор-распорядитель организации Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с Петром Порошенко.

«Все предварительные действия, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и встреча совета управляющих для обсуждения кредитования по схеме stand-by будет созвана сразу же после этого», — говорится в сообщении.

По словам Лагард, Порошенко рассказал ей об основных параметрах бюджета Украины на 2019 год, сейчас информацию изучают специалисты фонда. «Предварительные оценки удовлетворительны, и процесс должен завершиться в скором времени», — добавила глава МВФ.

В МВФ прокомментировали введение военного положения на УкраинеОна не упомянула, обсуждалось ли введение военного положения на части территории Украины и возможное влияние этого шага на предоставление программы.

В свою очередь Порошенко написал комментарий в Twitter. «Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подтвердила, что МВФ готов оказать соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования. Было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ», — говорится в посте.

На прошлой неделе Верховная рада приняла госбюджет на следующий год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Документ поддержали 240 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ситуация в украинской экономике

Депутат Рады рассказал о катастрофе в экономике Украины‍После событий 2014 года экономика страны находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне.

В октябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе кредитования, которая начнет действовать в 2019 году. Речь идет о схеме stand-by — из-за неспособности выполнить требования существующей программы Киев вынужден договариваться с фондом о кредите на короткий срок. Как сообщили в МВФ, это будет 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев.

В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015 года, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах. Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но его так и не выделили.





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