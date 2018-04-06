«Лаборатория Касперского» обезопасит электронную коммерцию от мошенничества

«Лаборатория Касперского» объявила о присоединении к международной ассоциации Merchant Risk Council, чьей основной задачей является содействие сотрудничеству компаний из сферы электронной коммерции и специалистов по рискам в этой области. «Лаборатория Касперского» получила статус Premier Solution Provider и намерена помогать онлайн-ритейлерам защищать себя и своих клиентов от финансового мошенничества в интернете.

Merchant Risk Council объединяет более 500 различных организаций. В качестве доверенного партнёра по предотвращению мошенничества «Лаборатория Касперского» поделится с ассоциацией своим более чем 20-летним опытом успешной борьбы с различными киберугрозами и с финансовым мошенничеством в частности.

Специально для борьбы с киберпреступлениями и для предотвращения махинаций при проведении денежных транзакций «Лаборатория Касперского» разработала решение Kaspersky Fraud Prevention. Этот продукт содержит технологии нового поколения, которые в режиме реального времени выявляют мошеннические схемы, повышают удобство использования цифровых сервисов, защищают персональные данные, предотвращают вмешательство в транзакции и блокируют другие атаки.

«Мошеннические схемы и тактики постоянно эволюционируют и меняются, и ритейлерам приходится прилагать немало усилий, чтобы успешно выявлять и предотвращать их. Присоединение «Лаборатории Касперского» к нашей ассоциации позволит всем её членам получить столь необходимые сегодня знания и навыки для минимизации этих рисков. Мы рассчитываем, что вместе мы сможем сделать интернет более безопасным для совершения покупок и ведения бизнеса», – отметил Маркус Бергталер (Markus Bergthaler), директор по программам и маркетингу MerchantRisk Council.

«Всё больше и больше людей сегодня выбирают мобильные и онлайн-каналы для получения различных услуг и совершения покупок. Для сферы электронной коммерции крайне важно предоставить такие сервисы на самом высоком уровне. Этот подход определённо подразумевает защиту клиентов и их денег от финансового кибермошенничества, которое продолжает набирать обороты, – сказал Александр Ермакович, руководитель продукта Kaspersky Fraud Prevention. – Наши технологии борьбы с мошенничеством успели хорошо показать себя в финансовом секторе, в программах лояльности транспортных и ритейл бизнесов, и теперь мы готовы применить их в сфере электронной коммерции. Мы рады поделиться своим опытом и знаниями с ассоциацией Merchant RiskCouncil».

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