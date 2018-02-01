Курс валют на 29 января: гривна сильно подорожала

Фото: bank.gov.ua Курсы валют НБУ
Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару более чем на 30 копеек. По отношению к евро, курс национальной валюты вырос почти на 54 копейки.
Национальный банк Украины установил на вторник, 30 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2824.6515 гривны (-30,2123);
– 100 евро – 3496.6361 гривны (-53,6725);
– 10 российских рублей – 5.0180 гривны (-0,0956).
Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 29 января закончились подорожанием гривны. Так торги закрылись котировками на уровне 28,19-28,22 гривны за доллар.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о причинах падения курса национальной валюты.
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