Курс валют на 29 января: гривна сильно подорожала

Фото: bank.gov.ua Курсы валют НБУ

Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару более чем на 30 копеек. По отношению к евро, курс национальной валюты вырос почти на 54 копейки.

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2824.6515 гривны (-30,2123);

– 100 евро – 3496.6361 гривны (-53,6725);

– 10 российских рублей – 5.0180 гривны (-0,0956).

Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 29 января закончились подорожанием гривны. Так торги закрылись котировками на уровне 28,19-28,22 гривны за доллар.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о причинах падения курса национальной валюты.

В киевских обменниках подешевела валюта