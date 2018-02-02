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Курс биткоина продолжает падать

content, Финансы 02 Фев 2018
Курс биткоина продолжает падать
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Фото: Getty Images Биткоин

2 февраля самая популярная в мире криптовалюта – биткоин (Bitcoin) – опять упала в цене. По состоянию на утро пятницы курс биткоина составляет 8834 доллара.

 

Курс самой популярной в мире криптовалюты – биткоина (Bitcoin) – упал ниже 9 тысяч долларов, упав на 13,72% процента за сутки.

 

По данным портала CoinMarketCap, на по состоянию на утро 2 февраля курс биткоина составляет 8834 доллара.

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Ранее сообщалось, что курс криптовалюты упал ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов.

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