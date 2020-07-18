Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 июля » Власть » www.24.kg

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Эрлан Абдылдаев назначен послом Кыргызстана в Германии.

Фото пресс-службы президента КР. Эрлан Абдылдаев

Он сменил Эринеса Оторбаева, который проработал на посту пять лет.

Эрлан Абдылдаев родился 21 июля 1966 года в городе Алма-Ате (Казахстан). Окончил МГИМО по специальности «международные отношения». Владеет китайским и английским языками.

Карьеру начал в 1989 году референтом в МИД СССР.

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С 2001 по 2005-й — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в КНР. Одновременно был послом в Монголии, Сингапуре и Таиланде.

Эрлан Абдылдаев с 2012 по 2018 год возглавлял Министерство иностранных дел Кыргызстана. Ушел в отставку по собственному желанию после скандала, когда еще посол КР в Южной Корее Кылычбек Султан на пресс-конференции рассказал о нарушениях в ведомстве.

Нурлан Абдрахманов назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в Стамбуле.

Ранее консулом был Эркин Сопоков. В ноябре 2019 года он освобожден от должности, так как проходил по делу об убийстве бизнесмена Айеркена Саймаити.

Нурлан Абдрахманов родился 23 марта 1977 года.

До назначения с 2017 года занимал должность заместителя министра иностранных дел.

Эмиль Шадыханов назначен вице-мэром Оша.

Фото мэрии Оша. Эмиль Шадыханов

Вице-мэр Оша Нурбек Кадыров подал в отставку в начале июля. Он поступил на двухгодичную учебу в Японии.

Эмиль Шадыханов родился 14 сентября 1969 года в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области.

До назначения был советником мэра южной столицы.

Максат Байджигитов назначен первым вице-мэром города Таласа.

На этом посту он сменил Дамирбека Курманалиева, который подал в отставку 6 июля. Он собирается принять участие в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш.

Максат Байджигитов родился 10 августа 1979 года. Окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры по специальности «мировая экономика».

До назначения был директором ОсОО «БММ Сервис».

Эсеналы Ормоналиев назначен акимом Аксыйского района.

Ранее главой государственной администрации района был Ыманберди Досбаев. Он ушел с поста в связи с переходом на другую работу.

Эсеналы Ормоналиев родился в 1974 году в селе Кызыл-Кол Аксыйского района Джалал-Абадской области. Окончил Джалал-Абадский государственный университет, отделение «Лес и лесное хозяйство».

Ранее руководил заповедниками «Падыша-Ата» и «Сары-Челек», а также был директором лесного хозяйства «Аркыт».

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О кадровых перестановках с 6 по 10 июля читайте здесь.

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