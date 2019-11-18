Квартальные отчеты недели: Home Depot, TJX, Target, Macy’s и Foot Locker

Наступает неделя ритейлеров, которая традиционно закрывает этот сезон квартальной отчетности. В ближайшие недели в центре внимания будут крупные ритейлеры, и большинство из них в этом году демонстрировали на удивление сильные результаты. Вероятно, в этом сезоне стойкие приверженцы традиционной розницы смогут доказать всем, что «розница не мертва».

И в качестве бонуса, эта неделя может предоставить интересные возможности для инвесторов, использующих стратегию стоимости.

Вторник, 19 ноября

1. Home Depot отчитается до начала торгов

У Home Depot (NYSE:) выдался удачный год. За последние двенадцать месяцев поставщик товаров для дома и ремонта опередил индекс на целых 20%. В настоящее время его акции торгуются на рекордном максимуме в $237.

Последние два года темпы роста сопоставимых продаж были близки к 5%. Этот показатель снизился до 3% в , что несколько обеспокоило инвесторов, особенно в свете снижения собственного годового прогноза компании. Ожидается, что в этом году продажи вырастут на 2,3%, что значительно ниже тех 5-7%, которые мы наблюдали в предыдущие годы.

Тем не менее, макроэкономические условия играют на руку Home Depot. Цены на жилье растут, а потребители продолжают . Это важные факторы для Home Depot.

Акции HD укрепятся, если рост сопоставимых продаж окажется ближе к 5%, чем к 3%, ослабив некоторые опасения инвесторов и доказав, что замедление в прошлом квартале носило временный характер. Home Depot также чувствителен к торговой войне, поэтому любое положительное заявление руководства относительно цен на приведет к росту акций.

2. TJX Companies также отчитается до открытия рынка

Акции дискаунтера TJX Companies (NYSE:) в этом году выросли на 43% и обогнали на 12%. Традиционный ритейлер, опережающий технологические компании, заслуживает пристального внимания.

Текущая динамика акций обусловлена ​​главным образом тем фактом, что падение TJX в прошлом году (наряду с остальным рынком) было неоправданным. Компания из Массачусетса наращивает доходы уже более 60 кварталов подряд. Можно ли оспорить пятнадцать лет роста?

Сопоставимые продажи являются ключевой метрикой. В продажи замедлились до 2% против 5% кварталом ранее. Руководство компании ожидает ухудшения ситуации, в результате чего рост составит от 1 до 2 процентов. Валовая прибыль оставалась стабильной на уровне 28% даже при замедлении роста продаж. Таким образом, даже если результаты этого квартала окажутся слабее, чем ожидалось, причин для паники нет. Менеджмент справляется со своими задачами, и у TJX все еще есть возможности для экспансии как на рынке США, так и за рубежом.

Сопоставимые продажи могут возрасти на 2% и более, а руководство – повысить прогнозы на сезон праздников. Четвертый квартал имеет решающее значение для TJX. Только рекордные продажи удовлетворят инвесторов. Прогнозы на следующий квартал, скорее всего, затмят результаты этого квартала, независимо от того, какими они будут.

Среда, 20 ноября

3. Отчет Target выйдет до начала торгов

За прошедший год Target (NYSE:) успешно реализовала две инициативы: модернизировала торговые точки, сделав процесс совершения покупок более приятным, и в то же время усилила акцент на присутствие в интернете. Таким образом, ритейлеру удалось поддержать рост, несмотря на усиливающуюся конкуренцию.

Ключевым показателем в отчете станет то, что Target называет «продажами посредством цифровых каналов» – модное словосочетание для описания электронной коммерции. В эти продажи выросли на 34%, обеспечив 1,8% от общего роста сопоставимых продаж в 3,4%. Это впечатляет, и не в последнюю очередь из-за того, что онлайн-сегмент составляет всего 7,3% бизнеса Target. Это предоставляет компании возможности для дальнейшего роста.

Судя по всему, Target в полной мере пользуется этим преимуществом. Операционная маржа Target (еще одна ключевая метрика) движется в правильном направлении. В прошлом квартале Target повысила показатель с 6,4% до 7,2%, главным образом за счет снижения себестоимости продаж и административных расходов.

Для акций важно, чтобы компания продолжила следовать в этом направлении. Как ни странно, электронная коммерция становится важной составляющей роста Target. Target необходимо продолжать реализацию своей онлайн-стратегии, несмотря на усилия в других направлениях. Увеличение рентабельности также является надежным способом удержания акций на рекордных максимумах.

Четверг, 21 ноября

4. Macy’s отчитается до открытия рынка

В то время как другие ритейлеры адаптировались к новому мировому порядку, Macy’s (NYSE:) (как сама компания, так и ее акции), похоже, застряла в начале 1990-х.

Торгуясь по $16 за акцию, этот гигант оказался на уровнях 1996 года. Компания пережила множество взлетов и падений, но новый десятилетний минимум в $14 (чуть ниже текущего уровня) поднимает определенные вопросы.

В третьем квартале Macy’s, по собственному заявлению, столкнулась с самым слабым ростом сопоставимых продаж за весь год. Холода октября 2018 года сыграли на руку гиганту из Огайо, но в этом году погода не спасет Macy’s. В рамках своей последней телефонной конференции (прошедшей в августе) Macy’s почти умоляла инвесторов заранее простить ее за слабый 3-й квартал и пообещала исправить ситуацию за счет сильных продаж в праздничный сезон.

Macy’s уже торгуется на десятилетних минимумах. В результате этого падения дивидендная доходность достигла колоссальных 9,3%. Похоже, компания просто сдалась. А быть может, это просто уловка, чтобы приятно удивить Уолл-стрит. Тем не менее, руководство делает ставку на сильный четвертый квартал, поэтому в начале 2020 года мы можем ожидать роста акций Macy’s.

Пятница, 22 ноября

5. Квартальный отчет Foot Locker выйдет до открытия рынка

Foot Locker (NYSE:) была одним из наших фаворитов в течение последних трех лет. Это связано с тем, что Уолл-стрит постоянно недооценивает розничную торговлю спортивной одеждой и кроссовками.

Безусловно, Foot Locker переживает нее лучшие времена. За последние выручка дважды выросла, и дважды упала. Тем не менее, компания отнюдь не мертва. Nike (NYSE:) больше не продает свою обувь на Amazon (NASDAQ:), что сыграло на руку Foot Locker. Потребители не боятся рецессии – еще один плюс для Foot Locker.

Сопоставимые продажи в прошлом квартале снизились на -0,1%, но это лучше, чем -0,8% за аналогичный период прошлого года. С начала года показатель вырос на 1,5% по сравнению с катастрофическими -2% в первой половине 2018-го.

Каждый раз, когда Foot Locker не дотягивает до прогнозов, Уолл-стрит имеет тенденцию обваливать ее акции. Просадки Foot Locker – это риск, который стоит учитывать, но с учетом дешевизны этих акций, покупка может быть оправдана.

Акции укрепятся не из-за того, что Foot Locker возобновит рост, а скорее из-за того, что Уолл-стрит в очередной раз ошибется в предсказаниях гибели популярного ритейлера, который неоднократно доказывал свою способность к восстановлению. Стагнирующие компании, которые стоят как компании на грани краха, являются потенциально прибыльными активами для инвесторов, использующих стратегию стоимости.





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