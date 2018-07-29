Квартальная прибыль Amazon подскочила в 13 раз

© Reuters. Квартальная прибыль Amazon подскочила в 13 раз



Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-ритейлераа Amazon.com Inc (NASDAQ:). во втором квартале 2018 года подскочила в 12,7 раза — до рекордных $2,5 млрд, или $5,07 в расчете на акцию, по сравнению со $197 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Показатель впервые превысил $2 млрд и оказался лучше прогнозов, в частности, благодаря сильным показателям профильного бизнеса розничной торговли.

Выручка увеличилась на 39,4% — с $37,96 млрд до $52,90 млрд, сообщается в пресс-релизе Amazon.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную прибыль Amazon на уровне $2,48 на акцию при выручке в $53,37 млрд.

Операционная прибыль компании в минувшем квартале увеличилась в 4,5 раза — с $628 млн до $2,98 млрд. Прогноз для этого показателя равнялся $1,73 млрд.

На данный момент Amazon фактически объединяет два крупных бизнеса: огромную торговую империю, которая обычно демонстрирует минимальную рентабельность или даже убыток, и меньшее по объему, но высокорентабельное облачное подразделение — Amazon Web Services (AWS).

В минувшем квартале подразделение Amazon в сфере электронной коммерции получило выручку на уровне $46,78 млрд, что несколько меньше ожидавшихся аналитиками в среднем $47,37 млрд, однако операционная прибыль подскочила до $1,34 млрд при консенсус-прогнозе всего $240 млн.

В подразделении AWS операционная прибыль подскочила почти на 80% — до $1,64 млрд. Выручка этого бизнеса впервые превысила $6 млрд, она увеличилась на 48,9%, до $6,105 млрд.

Выручка бизнеса в сфере электронной коммерции в Северной Америке в апреле-июне поднялась с $22,4 до $32,2 млрд, за пределами этого региона — с $11,5 млрд до $14,6 млрд. Операционная прибыль в Северной Америке подскочила более чем в четыре раза, до $1,84 млрд, однако за рубежом снова был зафиксирован операционный убыток — $494 млн против $724 млн убытка годом ранее.

Финдиректор Amazon Брайан Олсавски в ходе телеконференции после публикации отчетности объяснил увеличение прибыли в сегменте электронной коммерции в Северной Америке рядом факторов, включая рост доходов от интернет-рекламы, увеличение доли высокорентабельного бизнеса и повышение эффективности инфраструктурных затрат.

В 3-м квартале Amazon ожидает выручку от $54 млрд до $57,5 млрд, операционную прибыль — от $1,4 млрд до $2,4 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне $1,25 млрд при выручке $58,07 млрд.

С начала текущего года цена бумаг компании взлетела почти на 55%, она вышла на второе место по капитализации в мире после Apple (NASDAQ:), тогда как индекс S&P 500 прибавил 6,5%.





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