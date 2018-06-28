Кузбасский бизнес-омбудсмен поборется за губернаторское кресло









Елена Латышенко. Фото: avant-partner.ru

На досрочные выборы губернатора в Кемеровской области выдвинулся очередной кандидат. Им стал уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, выдвинутый от «Партии Роста».

Бизнес-омбудсмен Кемеровской области Елена Латышенко стала восьмым кандидатом на выборах губернатора региона и третьей выдвинувшейся женщиной. Пока Кузбасс отличается наибольшей активностью по выдвижению кандидатов по сравнению с другими сибирскими регионами, где 9 сентября будет избран глава. Латышенко планирует в течение недели уведомить кузбасский избирком о своем выдвижении: последний срок сдачи бумаг — 3 июля.

Елена Латышенко родилась 28 декабря 1975 года в Перми. В 1993 окончила лингвистическую гимназию №21 в Кемерове. В 1993-1994 гг. проходила обучение в США по программе обмена, а в 2000 году с отличием окончила Московский государственный университет коммерции по специальности «Мировая экономика». Трудовую деятельность начала в том же году экономистом в Муниципальном некоммерческом Фонде поддержки малого предпринимательства г. Кемерово. Елена Латышенко с мая 2009-го по февраль 2014 года являлась президентом этого фонда. С июля 2013 года работала уполномоченным по защите прав предпринимателей по Кемеровской области на общественных началах, в февраля 2014 года официально утверждена на этой должности.

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