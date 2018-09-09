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Кувейт: вызывающий многие размышления визит

E-commerce 09 Сен 2018
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09.09.2018

Недавно состоявшийся визит Эмира Кувейта шейха Сабаха аль–Ахмеда аль-Джабера Аль Сабаха в Соединенные Штаты и его переговоры с американским…

21.08.2017

Кувейт, как сообщается, выразил готовность предоставить вместе с Соединенными Штатами гарантии «арабской четверке» — Бахрейн, Саудовская Аравия,…

Фото: Flickr

09.07.2018

Весь мир лихорадит, большинство стран, даже богатые нефтью, газом и другими полезными ископаемыми втягиваются в длительный экономический кризис,…

фото: wikimedia Commons

06.02.2018

В феврале Кувейт, маленький, но весьма влиятельный  эмират в устье Арабского (Персидского) залива, торжественно отмечает сразу два великих праздника…

17.10.2016

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль Джабер ас-Сабах издал указ о роспуске парламента страны в связи с соображениями о безопасности и «условиями,…

27.11.2016

В субботу в Кувейте прошли внеочередные парламентские выборы, назначенные после октябрьского роспуска парламента шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-…

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