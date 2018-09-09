Кувейт: вызывающий многие размышления визит

09.09.2018
Недавно состоявшийся визит Эмира Кувейта шейха Сабаха аль–Ахмеда аль-Джабера Аль Сабаха в Соединенные Штаты и его переговоры с американским…
21.08.2017
Кувейт, как сообщается, выразил готовность предоставить вместе с Соединенными Штатами гарантии «арабской четверке» — Бахрейн, Саудовская Аравия,…
09.07.2018
Весь мир лихорадит, большинство стран, даже богатые нефтью, газом и другими полезными ископаемыми втягиваются в длительный экономический кризис,…
06.02.2018
В феврале Кувейт, маленький, но весьма влиятельный эмират в устье Арабского (Персидского) залива, торжественно отмечает сразу два великих праздника…
17.10.2016
Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль Джабер ас-Сабах издал указ о роспуске парламента страны в связи с соображениями о безопасности и «условиями,…
27.11.2016
В субботу в Кувейте прошли внеочередные парламентские выборы, назначенные после октябрьского роспуска парламента шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-…