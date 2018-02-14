Кувейт предоставит $ 2 млрд на восстановление Ирака: EADaily

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Сабах распорядился выделить на восстановление разрушенной в ходе войны с террористической организацией ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) инфраструктуры Ирака $ 2 млрд. Об этом кувейтский монарх сообщил в ходе продолжающегося второй день в Эль-Кувейте саммита стран-членов возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции по борьбе с ИГ, передаёт 14 февраля агентство Associated Press.

Один миллиард долларов будет предоставлен в качестве льготного кредита, другой — в виде прямой инвестиции на восстановление Ирака.

АР называет новость о кувейтском вкладе в дело постконфликтного восстановления иракской инфраструктуры «ошеломительной», учитывая недавнюю историю отношений двух соседних стран — вторжение войск Саддама Хусейна в Кувейт в августе 1990 года и дальнейшая оккупация эмирата.

Шаг Кувейта демонстрирует, что он крайне заинтересован в стабильности крупного соседа на своих северных границах после многих лет потрясений в Ираке, отмечает АР.

Ранее иракское правительство во главе Хайдера аль-Абади обратилось к национальным и международным донорам с просьбой о предоставлении Багдаду финансовых средств на реконструкцию экономики страны. Речь идёт о $ 88 млрд требуемых кредитов и инвестиций.





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